盲人夫妻雨中帶導盲犬爬泰山引爭議，導盲犬基地回應：已收回該犬

9月17日，山東泰安。一對北京來的盲人夫妻挑戰爬泰山，卻因對導盲犬的漠視受到爭議。

爬山的盲人夫妻的導盲犬是一隻拉布拉多，名字叫芬迪，屬於大連導盲犬基地。9月18日上午10點左右，「導盲犬大連基地」賬號網上發文回應：基地決定導盲犬芬迪暫停使用，將派專人專車接回基地。大連市殘疾人聯合會表示已涉入此事，並證實基地已派專車收回犬隻。

網友拍攝的視頻顯示，他們用雨衣把自己裹得嚴嚴實實，身旁的芬迪卻渾身濕透，還要給主人帶路。

芬迪把台階認成障礙物，用身子擋住主人，主人卻用盲杖敲打它。中途休息時，兩人自顧補充水分，全然不顧芬迪是否口渴。

導盲犬是視力障礙者的眼睛，培育一隻導盲犬是一個嚴謹而漫長的過程。據悉，全國有1700多萬視障人士，訓練有素的導盲犬僅有400餘隻。

很多網友在評論區稱，有多少行動不便的視障人士沒有自己的導盲犬，這對夫妻卻絲毫不珍惜，只為滿足自己私慾。

有網友指出，爬台階對狗狗的膝蓋關節傷害非常大，這對夫妻不應該這樣做。

9月18日，拍攝者導遊賈女士接受採訪時表示，當時盲人夫婦正在攀登南天門最險峻的這一段。她稱，這一段正常人爬都比較艱辛，何況是盲人，一開始被他們的毅力打動，後來才看到了網上的爭議。

賈女士指出，作為五嶽之首，泰山不應排斥任何人遊覽，但考慮到十八盤台階陡峭，石階對導盲犬關節損傷大，導遊通常不建議帶導盲犬登山。

她呼籲公眾理性看待此事：盲人追求風景的勇氣值得尊重，導盲犬作為特殊工作犬同樣需要愛護，爭議背後大家的出發點都是善意，應辯證看待這一事件。

賈女士表示，自己也遭受了一些網絡攻擊。