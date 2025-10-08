青海祁連山國慶遇暴雪　251名登山者闖為開發區受困　1人失溫罹難

近日，中國青藏高原、新疆等高原地區突遇暴雪，導致許多在國慶期間徒步登山者被困。10月5日，多名愛好者在青海祁連山老虎溝區域被困，經過72小時搜救，251名徒步登山者被順利轉移，1人不幸遇難。



據此前報道，10月5日中午12時許，青海省海北州門源縣公安局接到緊急報警，多名徒步愛好者從甘肅私下進入祁連山區冷龍嶺區域並在青海省海北藏族自治州門源縣老虎溝高海拔區域受困，其中1人受傷。

青海突遇暴雪，251名登山者闖祁連山未開發區受困，1人遇難。（央視新聞）

接警後，青海省調集公安、應急等部門力量進行搜救。兩日後，搜救工作完成，累計轉運被困人員251名，其中男性186人，女性65人。1名被困人員因失溫及高原反應遇難，其余獲救人員身體狀況良好。

因人員受困區域分散於青甘兩省交界，門源縣公安局接警後 1 小時內，向甘肅省張掖市肅南縣政府通報被困人員數量、大致位置及地形特點，並及時協調甘肅張掖市組織力量開展搜救工作，同時確保不再有人員進入徒步區域。

近期青海將進一步加大網絡巡查力度，重點監控社交平台發布的違規探險招募信息，並在重點區域設立警示標識，組織巡護隊伍開展常態化巡查，從源頭上遏制違規進入未開發區域的危險行為，堅決杜絕此類情況再次發生。