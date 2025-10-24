理想MEGA汽車上海鬧市行駛期間突然起火　司機乘客及時逃生

周四（23日）晚上10時許，一輛理想MEGA汽車在上海市閔行區漕寶路靠近萬源路處行駛期間突然起火，火勢在數十秒內迅速擴大，幸車上兩人及時從車內順利逃生。目前，起火原因正調查中。



周五（24日）相關人士向內媒證實，消防部門接報後第一時間趕赴現場並將火勢撲滅，無人員傷亡，具體起火原因仍在調查中。

事故現場。（澎湃新聞）

當天，理想汽車方面針對MEGA起火事故回應稱，事故發生時，車門順利打開，司機和全體乘客全部安全離車。理想汽車已安排了專人前往現場處理，目前消防部門也已介入，公司也會積極配合消防部門的調查，並依據調查結果開展後續工作。

近期已有多宗電動汽車突發火情的消息，並引發對車門安全的關注。10月13日凌晨，四川成都天府大道亦發生一起涉及小米SU7的嚴重交通事故。一輛小米SU7電動車疑似因超速行駛失控，猛烈撞擊綠化帶後翻滾至對向車道，隨即起火燃燒。通報顯示，小米SU7司機身亡，為酒後駕車。

10月13日凌晨，四川成都天府大道一輛小米SU7電動車疑似因超速行駛失控，猛烈撞擊綠化帶後翻滾至對向車道，隨即起火燃燒，多名路人救援。（影片截圖）

現場畫面顯示，多名路人曾試圖救援，卻未能打開車門，最終司機受困車內死亡。事後，圍繞小米半隱藏式門把手設計的爭議持續發酵。