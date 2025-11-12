全運會吉祥物「內膽」實為武校少年　可愛背後深藏紮實武術功底

第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，本屆全運會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」更憑可愛的造型及活力十足的一面，一夜之間成為「國民萌寵」，頭頂三色浪花似「雞冠」的吉祥物，更被網民稱為「大灣雞」。鮮為人知的是，吉祥物的「內膽」實則是一群12至15歲的武校學生。



「喜洋洋」、「樂融融」在十五運會上邁著小碎步開心到轉圈圈，又會在水邊好奇地踩水，還會「偷襲」工作人員。在十五運會華農賽場的「樂融融」，厚厚的身體直接跳出「滯空感」，彈跳力好得仿佛能原地起飛。

11月11日，吉祥物「樂融融」在場邊表演倒立和觀眾互動。（新華社）

11月9日，第十五屆全國運動會吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」在開幕式現場表演。（新華社）

「喜洋洋」、「樂融融」憑可愛的造型及活力十足的一面，一夜之間成為「國民萌寵」。（佛山市黃飛鴻文武學校）

本屆全運會的「喜洋洋」、「樂融融」由來自佛山市黃飛鴻文武學校的習武少年扮演。《南方都市報》報道，武校負責人介紹，吉祥物人偶重達16斤（8公斤），學生們從8月1日起，每天訓練約8小時，持續3個月，「廣東夏天很熱，孩子們排練的時候每天渾身濕透」。

憑借紮實的武術功底和堅持，「武校少年」逐漸蛻變成「國民萌寵」。負責人透露，原本他們設計了一些武術動作，但由於服飾的限制無法達到預期效果，便讓學生們自由發揮。

本屆全運會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」由武校學生扮演。（佛山市黃飛鴻文武學校）

一群12至15歲的武校學生扮演「喜洋洋」、「樂融融」。（佛山市黃飛鴻文武學校）

《大皖新聞》報道，黃飛鴻文武學校副校長張瑩嫣介紹，在選拔過程中，除了考察武術功底，還特別關注了學生的自律性和團隊意識，紮實的武術功底能幫學生更好地適應吉祥物扮演的特殊要求。

如今「大灣雞」爆紅，張瑩嫣坦言「很蒙，完全沒想到會這麽火」。她表示，看到網民們對「大灣雞」的喜愛和對習武少年的點讚，她和學生們都倍感驚喜。「孩子們也很緊張，第一次面對這麽大的場面，不過有一句話講得很好，『青春無失敗』」。

武校負責人介紹，吉祥物人偶重達16斤（8公斤）。（佛山市黃飛鴻文武學校）

