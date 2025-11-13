模仿Land Rover　奇瑞汽車爬天門山天梯幢毀護欄　致歉｢全力修復｣

11月12日，內地車企「奇瑞」在湖南張家界天門山舉辦越野挑戰測試賽活動，測試車輛在攀爬天梯時，在天梯台階上溜坡下滑時，撞斷部份石柱護欄。有民眾質疑，為何可以在歷史風景區舉辦此類活動，被幢毀的護欄是否為文物價格不菲？



昨日（12日）網絡多段影片顯示，一輛黃色越野車在湖南張家界天門山景區攀爬天梯時，從台階上下滑撞斷部份石柱護欄。

據悉，舉辦此次活動的是奇瑞汽車，車型為奇瑞風雲X3L，挑戰的天門山天梯以150米垂直落差、30釐米濕滑窄台階、平均45°坡度（局部超60°）著稱，總長近300米。台階濕滑且陡峭，被描述為「連進口越野車都鮮少挑戰」的路況。

今年9月時，奇瑞汽車執行副總裁李學用曾發微博預告，「我們的X3L正在籌備挑戰張家界天門山的999道天梯，這將是一場中國車從未有過的挑戰，以前只有豪華品牌路虎（Land Rover）成功過，但我們充滿信心！」他同時稱，當時的賽前測試中，風雲X3L已能成功攀爬超半程，待天門山天氣晴朗，會再次挑戰。

這次正式挑戰賽中，雖然天氣晴朗，但汽車仍發生打滑。有網民紛紛質疑，除了撞斷護欄外，還會壓壞損壞台階，後期對遊客爬山是否會造成影響，「影響遊客體驗，還損壞景區設施。」

對此，13日凌晨，奇瑞汽車發佈致歉聲明，表示經過初步核查，事故直接原因是測試裝置的安全防護繩固定點卸扣意外脫落，進而導致防護繩纏繞右側車輪，動力輸出受阻，車輛下滑撞擊護欄，造成部份護欄受損。所幸本次意外未造成人員受傷以及自然環境的破壞。同時，對於此次測試造成的天門山場地損失，奇瑞汽車承諾將全力修復並承擔賠償責任，做好善後工作。

據內媒報道，天門山景區工作人員介紹，此次活動為私人承包景區，活動中雖發生小意外，但並未造成人員受傷。工作人員亦否認受損欄桿如網傳價值不菲，平時允許此類活動，損壞的地方需要維修。

天門山並非首次舉辦越野挑戰賽。2018年，Land Rover也曾在天門山進行挑戰，最終穿過99道彎、攀爬999級台階，以9分51秒的成績打破天門山「99道彎」的記錄，並成為全球首款攀爬中國天門山天梯並成功抵達天門洞的車型。