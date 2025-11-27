湖南戀人結婚前日先後墮樓亡　家屬稱二人感情好　警方展開調查

湖南一對戀人結婚前日先後墮樓身亡，當地警方對事件展開調查。



事發地。（奔流新聞）

據《奔流新聞》報道，男性死者的堂姐曾女士說，堂弟今年25歲，五六年前和女友相識，兩人一起經營早餐店，定於11月25日在湖南省邵東市結婚，惟堂弟11月24日在新娘家身亡，家裏人不知道之前發生了什麽，「本來11月25日是他們大喜的日子，沒想到家人等到的竟是悲傷。」

曾女士介紹，11月23日晚，堂弟及女友和朋友聚餐喝酒後回到雙峰縣女方家中，女方11月24日7時40分左右被其母親叫醒下樓，看見男友屍體，當即上樓到4樓，從上面跳下，24日下午因傷勢太重不幸身亡。通過警方查看到女方手機，堂弟曾在5時4分用微信撥打視頻電話給女方，第一次撥打未接通，第二次撥打接通僅4秒。

曾女士稱二人感情很好。（奔流新聞）

曾女士質疑，「這個時間怎麽解釋？中間發生了什麽？明明睡在一起，為什麽要打電話？」堂弟與女友感情非常好，家中長輩也非常讚同這門婚事。「我們男方的家庭條件也好，有車有房，沒有銀行貸款，如果女方提經濟方面的條件，我堂弟肯定會答應。 」

針對堂弟的死亡，曾女士說不認同警方給出的「酒後上廁所走錯門從窗戶跳下」說法。目前，當地警方正在調查處理中。