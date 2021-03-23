中美會談「小趙薇」張京青澀照曝光　首次為胡錦濤翻譯緊張到腳震

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-23 16:43

中美兩國近日舉行「2+2」高層戰略對話，其中曾被譽為「兩會最美女翻譯」的張京在中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方「反擊」16分鐘後，以流暢的英語翻譯轉述，在內地引起廣泛關注。 人民日報社旗下《環球人物》23日（周二）的報道透露了張京年少時的生活情形，以及初進外交部時的艱苦生活。

+ 7 + 7 + 7

報道指，張京於2003年從重點中學杭州外國語學校畢業，成績名列前茅。張京高中時的同桌奚先生表示，張京是同學們青春中的美好回憶，她眼睛大大的，像一個印度混血兒，在高中時期《還珠格格》熱播時，同學們都叫她「小趙薇」。在不少同學的回憶中，張京也是一個多才多藝的女孩。她擅長主持節目，唱歌跳舞樣樣俱佳，還畫得一手好畫，打得一手好排球。

在奚先生眼中，張京身上最難得的是成熟氣質，同學們經常會看到她坐在一個地方，陷入沉思，只是盯著一個角落或一本書，可以一個下午都不說話，「這是她很冷的一面，後來我才知道她是在思考，想一件事情直到想透為止」。

當時張京成為了學校第一位保送到外交學院的女生，不少老師都為她放棄可能進入清華北大的機會感到遺憾。張京在大學的表現非常優秀，在外交學院英語系學習的4年間，她先後在第十屆「外研社杯」全國英語辯論賽中獲得冠軍，在第十屆「21世紀杯」全國英語演講比賽中獲得亞軍。

報道又透露，2007年張京從外交學院畢業進入外交部翻譯室英文處，即開始了為期4個月的魔鬼式培訓，除了大量新聞翻譯練習外，還會與同事翻譯平時領導人的講話，一直練到晚上八九點鐘。

2008年後，翻譯室的工作任務加重，張京在2014年提到，「今年英文口譯任務接近3000場，不算出差。翻譯室英文口譯共42人，常年頻繁接任務的大概有20—30人」。也就是說，平均一個人一年要完成100到150場口譯。

在2011年，張京第一次給時任國家主席胡錦濤做翻譯，場合是某國大使遞交國書。整個會見過程一共15分鐘，報道指會見結束後，張京下樓梯時腿是抖的。之後張京承擔更多重大任務，例如曾多次負責國家主席習近平夫人彭麗媛的翻譯工作。

外交部女神翻譯官姚夢瑤（點圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

報道又指，在人人網的相冊中，張京生活中俏皮可愛的一面悉數展現。她經常展示自己的廚藝，相冊還有她進入外交部後的軍訓照片，可見她和3個女生穿著迷彩服，手拿衝鋒槍，在寢室擺出俏皮的造型。