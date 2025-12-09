深圳山姆網購麻薯盒內驚現活老鼠　網民意見兩極　客服：正在核實

深圳山姆超市日前有消費者投訴稱經山姆的「極速達」服務，買入一盒麻薯，但送達時卻發現，麻薯的盒內還有一隻活生生的老鼠。該消費者便在山姆超市發出「一星差評」，並在向客服投訴，客服則回應稱「正在核實，請耐心等待」。山姆至今未就事件有回應。



事件在網絡引發熱議，不過網民反應兩極，不少網民指出該包裝盒不容易打開，不排除該消費者是「敲詐」。



據《新黃河》報道，有位深圳網民發文稱自己於8日晚間以山姆App的「極速達」服務，購買包括鮮奶、橙汁及一盒24枚裝Member's Mark原味麻薯。

當晚貨品送達，網民卻發現保溫袋內的麻薯透明塑料盒內，一隻灰色活老鼠趴在麻薯之間。特寫鏡頭中，部分麻薯表面存在不規則的凹陷和缺損，疑似被啃食過的痕跡。

內媒《新黃河》凌晨聯絡到事主。針對外界關於「老鼠是否原本就在盒中」的疑問，當事人回應表示，「我沒有必要騙人呢。」

據了解，該消費者已保存包括影片、照片、購物憑證及帶有疑似齒痕的包裝在內的全套證據，並著手通過多個管道維權。截至發稿，山姆會員商店尚未回應此事。

網民點睇：

我感覺不太相信，這種包裝都是卡扣的，外面還有交代，這麼大的老鼠究竟是怎麼進去的？

確實很假，感覺是故意敲詐。

照理說這應該是人工打包的吧，怎麼會沒有發現呢？

死老鼠能理解， 活老鼠有點離譜， 可能是料理鼠王？

