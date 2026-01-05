小寒節氣｜4大禁忌千萬別做　為可不可以掃落葉？

1月5日迎來二十四節氣中的小寒，象徵季冬時節的正式開始，清水孟國際塔羅小孟老師分享，關於小寒的傳統習俗，還有4大禁忌千萬別做，尤其掃落葉有做事失敗的意涵。



台灣小孟老師在Facebook發文表示，小寒是在冬至過後的15日，古人把這時候太陽運行到黃經285度來稱謂小寒，這時天氣開始轉寒，但是氣溫尚未變成非常寒冷，所以稱作小寒天。

來看看小寒節氣的4大禁忌有哪些：

小寒傳統習俗

1. 探梅

這個時候臘梅已經盛開，紅梅綻放，可以挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡，心情愉悅。

2. 小寒節氣吃臘八粥

臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效哦。

小寒禁忌

1. 不宜過度運動

小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有哮喘的人要格外當心。

2. 不宜去高山

小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響，筋骨受寒容易感冒生病。

3. 小寒喝過熱湯，不宜外出

小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4. 小寒天不要掃落葉

小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

小寒到「三九天」是養生關鍵期！中醫籲吃溫補食材蓄陽氣

