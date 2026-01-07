馬杜羅被活捉後傳內地禁播梁靜茹《可惜不是你》 真相曝光
撰文：中天新聞網
出版：更新：
美軍1月3日活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）引發國際熱議，網傳歌手梁靜茹成名曲之一《可惜不是你》，因網友拿來暗諷北京當局而遭內地禁播。不過，內地社交平台至今流傳多段梁靜茹同日廈門演唱會演唱該歌曲片段，還有內地知名博主忍不住跳出來痛批假新聞。
綜合外媒消息，美軍於當地時間3日凌晨2時許（即香港時間下午2時30分），突襲轟炸委內瑞拉，並迅速逮捕馬杜羅夫婦押送至紐約。事發後，台灣親綠媒體引述Facebook粉絲專頁「Mr.柯學先生」消息，稱：
娛樂快訊！美國逮補（原文錯字，應為捕）委內瑞拉總統後……梁靜茹的《可惜不是你》就被中國禁播了⋯⋯Ｘ笑死！
搜索小紅書、微博等平台 仍可看到梁靜茹《可惜不是你》演唱片段：
相關報導稱部分大陸網友點播《可惜不是你》這首歌，揶揄：
「可習不是尼」
「抓錯人了，建議重新抓，大家懂得都懂」
「可惜不是那誰」
導致該歌曲在大陸音樂平台被禁播。
不過，上網搜尋大陸小紅書、微博等社群平台，可以看到迄今流傳多段梁靜茹3日晚間7時在廈門市體育中心體育場舉行《Best，茹果我不唱情歌》巡迴演唱會片段，其中包括上述歌曲《可惜不是你》。
只見梁靜茹留著一頭金色長髮，身穿銀色長版風衣內搭淺卡其色褲裝，唱功依舊，但身材似乎顯得有些圓潤。
而在微博擁有117.8萬粉絲、大陸知名時政博主「台灣那點事兒」則發文批評表示：「早前有『台獨』頑固分子造謠大陸唱不了Beyond的《光輝歲月》和《海闊天空》被一再打臉，今又有『台獨』網紅『Mr.科學先生』造謠大陸禁播梁靜茹的《可惜不是你》。台灣充滿了『台獨』營造的針對大陸的假消息假新聞。」
【延伸閱讀】馬杜羅紐約首次出庭稱「被綁架」 拒認涉毒等4罪 3.17再開庭（點擊放大瀏覽）
+10
委內瑞拉｜馬杜羅下台美國仍難接管？「分贓集團」領頭人物是關鍵馬杜羅關押牢房惡名昭彰 曾斷電沒暖氣食物長蛆 屢傳暴力事件委內瑞拉變天｜美軍空襲軍事據點 衛星畫面揭被炸前後巨大對比美軍逮捕馬杜羅後，假設解放軍活捉台獨領導人，特朗普當如何？委內瑞拉｜馬杜羅出庭步履蹣跚 妻子額角受傷疑遭毆打｜有片
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】