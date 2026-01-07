馬杜羅被活捉後傳內地禁播梁靜茹《可惜不是你》　真相曝光

美軍1月3日活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）引發國際熱議，網傳歌手梁靜茹成名曲之一《可惜不是你》，因網友拿來暗諷北京當局而遭內地禁播。不過，內地社交平台至今流傳多段梁靜茹同日廈門演唱會演唱該歌曲片段，還有內地知名博主忍不住跳出來痛批假新聞。



綜合外媒消息，美軍於當地時間3日凌晨2時許（即香港時間下午2時30分），突襲轟炸委內瑞拉，並迅速逮捕馬杜羅夫婦押送至紐約。事發後，台灣親綠媒體引述Facebook粉絲專頁「Mr.柯學先生」消息，稱：

娛樂快訊！美國逮補（原文錯字，應為捕）委內瑞拉總統後……梁靜茹的《可惜不是你》就被中國禁播了⋯⋯Ｘ笑死！

馬杜羅夫婦被捉後，《可惜不是你》傳遭大陸禁播。（Facebook@K.explorescience）

搜索小紅書、微博等平台 仍可看到梁靜茹《可惜不是你》演唱片段：

相關報導稱部分大陸網友點播《可惜不是你》這首歌，揶揄：

「可習不是尼」

「抓錯人了，建議重新抓，大家懂得都懂」

「可惜不是那誰」



導致該歌曲在大陸音樂平台被禁播。

不過，上網搜尋大陸小紅書、微博等社群平台，可以看到迄今流傳多段梁靜茹3日晚間7時在廈門市體育中心體育場舉行《Best，茹果我不唱情歌》巡迴演唱會片段，其中包括上述歌曲《可惜不是你》。

只見梁靜茹留著一頭金色長髮，身穿銀色長版風衣內搭淺卡其色褲裝，唱功依舊，但身材似乎顯得有些圓潤。

而在微博擁有117.8萬粉絲、大陸知名時政博主「台灣那點事兒」則發文批評表示：「早前有『台獨』頑固分子造謠大陸唱不了Beyond的《光輝歲月》和《海闊天空》被一再打臉，今又有『台獨』網紅『Mr.科學先生』造謠大陸禁播梁靜茹的《可惜不是你》。台灣充滿了『台獨』營造的針對大陸的假消息假新聞。」

