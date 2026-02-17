央視春晚機械人打功夫　連續三次空翻、耍雙節棍動作流暢｜有片

在除夕（16日）晚上的央視春晚表演上，節目《武Bot》的二十多台宇樹科技人形機械人化身「武術高手」，不僅會連續三次單腿後空翻、高難度跳躍、快速變隊形，還會和小朋友對練棍術、耍醉拳，贏得滿堂喝彩。



連續三次單腿後空翻。（央視）

機械人化身「武術高手」，動作流暢。（影片截圖）

在《武Bot》節目表演中，宇樹科技人形機械人與河南塔溝武術學校的小朋友同台表演。

在舞台上，一排排人形機械人動作行雲流水：跳馬、後空翻，動作連貫、招招精準。機械人還和小朋友們展開「人機對決」，雙方對練棍術、耍雙節棍。機械人甚至還會打醉拳、耍雙節棍。

王興興：團隊在仿真平台進行了上億次訓練

據央視新聞，宇樹科技創始人王興興受訪表示，他們讓機械人跳上定製的彈射器，類似人類借助輔助設備去做一些極限工作。使用彈射器後，機械人可以「跳」到2至3米高，並在空中完成正空翻及側空翻動作後平穩落地。「近距離看，它可以跳到天花板那麼高。」

為了這個動作的呈現，王興興和他的團隊在仿真平台進行了上億次訓練，然後再放到實物機械人上進行微調。「這一動作對機器人的平衡控制、動態響應和落地穩定性提出了極高要求，在全球範圍內是首創」。