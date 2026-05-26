重慶暴雨｜69歲翁急Call鄰居提醒「快逃！」　下秒被山洪沖走遇難

據「永川發佈」消息，5月23日夜間至次日凌晨，重慶永川區突發極端特大暴雨。截至25日15時30分，已導致9人死亡，11人失聯。永川區茶山竹海街道大橋村有多戶村民住屋被衝毀，多人遇難或失聯。災情發生後，重慶市、永川區兩級防汛抗旱應急指揮部迅速啟動應急響應，投入應急救援力量共1827人。



據「永川發佈」消息，5月23日夜間至次日凌晨，重慶永川區突發極端特大暴雨。截至25日15時30分，已導致9人死亡，11人失聯。（澎湃新聞）

大橋村受災現場。（澎湃新聞）

兄弟妯娌4人被洪水捲走 1人遇難

謝輝全（左二）生前留影圖片。（極目新聞）

內媒《澎湃新聞》報道，大橋村一戶村民謝輝全、謝輝樹兄弟和他們的妻子四人都被山洪沖走。

59歲的大橋村村民蔣傳明表示，24日凌晨2點多，謝輝全給他打來電話說漲洪水了，「你還不趕快跑，跑得了。」當他想問謝輝全的情況時，電話便已中斷。

被謝輝全打電話叫醒的蔣傳明。（澎湃新聞）

蔣傳明回憶，他醒了以後打開房門，發現雨水已漲至屋前，他趕緊轉移到安全地帶。跑的過程中，發現謝輝全弟弟家的房子已被洪水衝垮。確認自己安全後，他回撥謝輝全電話，但始終無人接聽。

天亮後，他從村幹部口中得知，謝輝全家的房子也被衝垮，夫妻倆都失聯了。他意識到，自己接到謝輝全的那通電話，很可能是謝輝全生前最後一次通話，「謝謝他救我一命。」

搜救現場。（極目新聞）

據大橋村黨總支書記蔣合平介紹，謝輝全69歲，是該村打卦石村民小組十戶聯防隊長，由於此前擔任村民小組會計8年多，村民們都習慣叫他「謝會計」。蔣合平說，謝輝全的遺體發現的地方，距離謝輝全家有數百米遠。謝輝全弟弟和弟媳還處於失聯狀態。

搜救現場。（中國安能重慶救援基地）

另有大橋村村民蔣軍（化名）稱，他母親的遺體已於25日上午被找到，父親仍處於失聯狀態。蔣軍介紹，在2010年前後，因父母居住的老房子存在滑坡安全隱患，包括其父母家在內的5戶人家易地集中修建了樓院。

本輪暴雨中，該樓院被衝垮，除一戶村民未在此地居住外，其餘住戶家幾乎都有人員死亡或失聯。

搜救現場。（大風新聞）

重慶永川突發極端特大暴雨 已致9人死亡、11人失聯

重慶市氣象部門數據顯示，5月24日凌晨2時至4時，永川區茶山竹海街道最大雨量達到296.6毫米、最大小時雨量103.6毫米，刷新了永川有氣象記錄以來的極值。

重慶市規劃和自然資源局地環總站副站長向強介紹，短時強降雨衝刷能力特別強，容易破壞地表的土體、甚至衝溝內的物質，造成房屋垮塌以及人員傷亡。大橋村一位村民表示，「（雨）大得很，天就像漏了一樣。」

災情發生後，重慶市、永川區兩級防汛抗旱應急指揮部迅速啟動應急響應，投入應急救援力量共1827人。5月24日下午，重慶市防汛抗旱指揮部決定調整永川區為市級防汛一級應急響應。

此外，國家防災減災救災委員會25日針對重慶市嚴重洪澇和地質災害，啟動國家四級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導協助地方做好受災群眾基本生活保障等災害救助工作。