女乘客在網約車內排洩　司機崩潰稱洗車後仍無法接單　平台補償

近日，四川南充有乘客在網約車上排洩一事引發關註。司機陳師傅發現髒污後，驅車前往自助洗車店清洗，但始終無法徹底清除異味，隨即反映給滴滴出行客服並報警。5月29日，滴滴出行方表示，將幫助陳師傅承擔座椅更換、車輛清潔的相關費用，並提供補貼。



陳師傅與滴滴客服的聊天記錄顯示，5月27日凌晨3時44分，他告知客服「乘客在我車裏拉屎」，客服建議其報警處理。（極目新聞）

乘客在座椅上排洩 司機崩潰：無法徹底清除臭味

綜合內媒《極目新聞》、《九派新聞》報道，陳師傅稱，5月27日凌晨3時11分，他接到一名女性乘客，乘客一上車他就聞到一股濃烈的臭味。抵達目的地後，他打開後排車門檢查看到，後門門檻上有糞便，座椅上也有黃色水漬，疑似尿液。「她上車時我聞到臭味，以為是其鞋底沾上了異物，根本無法想像在車上拉屎。」據他回憶，乘客在乘車過程中全程清醒，中途還與男友通話。

據陳師傅稱，發現髒污後，他驅車前往自助洗車店清洗，並將情況告訴滴滴客服，「門檻和表面的排洩物沖洗了，但是座椅上排洩物已經滲透至海綿內部，無法徹底清除異味，需要更換座椅。」

陳師傅與滴滴客服的聊天記錄顯示，5月27日凌晨3時44分，他告知客服「乘客在我車裏拉屎」，客服建議其報警處理。乘客下車後，陳師傅報警，並向平台提交了問題反饋。

發現髒污後，陳師傅驅車前往自助洗車店清洗，「門檻和表面的排洩物沖洗了，但是座椅上排洩物已經滲透至海綿內部，無法徹底清除異味，需要更換座椅。」（極目新聞）

滴滴回應：將承擔清潔費用並提供補貼

陳師傅稱，更換座椅需要花費1000多元（人民幣，下同），車輛已停擺務工幾日，預計損失約2000元。

5月29日，滴滴出行方面回應，這筆訂單為代叫訂單，事情發生後，平台立即聯繫司機與實際下單的用戶，希望敦促他們向司機道歉並承擔損失。叫車人表示不認識實際乘車人，無法取得聯繫。

滴滴出行方回應，將幫助陳師傅承擔座椅更換、車輛清潔的相關費用，並提供補貼，助力恢復正常接單。（滴滴出行官網）

目前，陳師傅的車輛仍在維修中。滴滴出行方表示，平台積極配合警方相關工作，協助跟進處理。考慮到陳師傅車輛受損情況，平台將幫助陳師傅承擔座椅更換、車輛清潔的相關費用，並提供補貼，助力恢復正常接單。