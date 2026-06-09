01連線｜重慶山姆打包哥假領養虐殺狗　數百人屋苑示威爆警民衝突

日前有重慶市民揭發一名綽號「山姆打包哥」的李姓男子，長期利用「偽裝領養」的方式取得犬隻並進行殘忍虐殺，導致多隻動物死亡與失蹤，當地民眾救出一隻尾巴遭砍斷的小狗「東東」，另一隻狗星星則和一隻白色母狗則已死亡，事件在6月4日被揭發後迅速在網上傳播。



6月7日開始，就有上百當地市民到「山姆打包哥」位於重慶市江北區的中海北濱華庭社區的居所聚集，並手舉「謹防領養詐諞，抵制虐待動物行為」的大字報並呼籲內地盡快推出動物保護相關立法，人潮至6月9日未散去，更有不少人夜守小區，民眾更自己運送物資、移動充電站。6月8日晚間大石壩派出所所長稱，警方高度重視此事，目前已立案調查，正在依法處理。他進一步透露，警方已對嫌疑人李某實施了強制措施。



6月9日，重慶中海北濱華庭社區居民在附近看到警車和不少警察在小區周邊聚集，隨後有一名白衣男子在現場發表演說稱「會聽取大家意見推動動物立法，但小區不是大家開始反應問題的地方」，現場隨後爆發多起警民衝突，多段影片顯示有人送醫有人則倒地不起，亦有人送醫，不少人被警方帶走。

據《香港01》掌握消息，現場不少年輕人在網絡上看到案件後前來響應，其中一名男子遭警察毆打後被帶走，該名男子的母親受訪時流淚稱「警方說他們尋釁滋事，他們打人是有理由的。

6月10日山姆哥所住屋苑外爆發警民衝突，0:28秒男子被毆打後被警方帶走：

6月7日開始許多民眾聚集在「山姆打包哥」所在屋苑，許多民眾夜宿當地不願離開：

有動物義工提供現場影片給《香港01》，並難過表示，「都是家裡的孩子，為了替小狗討一個合理的公道，就這樣被對待嗎？」。動物義工小婉則向《香港01》透露，重慶民眾一開始的訴求很簡單，就是希望能抵制這種「領養詐騙」並且救出山姆打包哥屋裏其餘領養的狗隻，「但是他們的憤怒沒有得到回應，重慶警方是一步步逼著他們走向街頭。」

數百示威者在「山姆打包哥」的住所聚集，警方在6月10日下午清場，多人受傷：

+ 7

山姆打包哥騙取領養虐殺狗隻 送養者心碎企圖自殺

據了解，涉案男子李某為山東淄博人，過去因在重慶山姆會員店大量打包試吃食品並與店員發生衝突，而在網絡爆紅被戲稱為「山姆打包哥」。

內地貓義工表示，李某與其妻子長期在重慶本地的寵物領養群與救助平台，偽裝成愛心人士騙取多隻動物包括幼犬及奶貓，許多送養人和貓義工指出，李某看似懂得許多養寵物的知識，並強調想看「幼犬和兒子」一起成長，不少人因此受騙相信他是會善待動物的收養人，將幼犬交給李某。

今年3月，有附近鄰居和動物義工聽到狗的慘叫後去查看，目擊李某在屋苑樓下以狗鉗虐待小狗星星並且報案，但是李某表示是因為狗咬了他，才會打狗，最初鄰居和動物義工試圖與李某善意溝通，甚至提出願意花錢帶走小狗，但遭到李某拒絕。李某態度極具攻擊性，更在現場摔狗挑釁稱：「這我的狗你管不著，我弄死他你也管不著，我就是叛逆。」

據了解，報案後李某拿出從送養人那邊取得的疫苗本證明星星是自己養的狗，警方也並未積極介入處理，最後星星被虐待致死。

李某被目擊用狗鉗虐狗，附近鄰居報警但小狗星星仍被虐致死：

附近民眾報案後的報警回執。（受訪者提供）

6月4日，一名貓義工王女士將一隻小白色狗狗無償送養給李某，李某表示想看一下狗媽媽大不大，女生就帶他進了倉庫，看一下狗媽媽（白色母狗）。隨後，李某帶走了小白狗，王女士下午回倉庫時，發現狗媽媽已被人打死。

從CCTV畫面顯示，李某事後又返回到倉庫，因此王女士認為是他殺了狗媽媽，因此將該段影片放上網，許多人認出他就是「山姆打包哥。」

王女士非常擔心並且希望能帶回小白狗，害怕小白狗也被李某殺害，6月5日許多當地的動物義工趕往重慶的大石壩派出所報警。

當地動物義工指出警方的處理態度非常消極稱這是「民事糾紛」更稱要他們自己去協商更稱「對方要求1個億都合理」，甚至回覆報案人「打殺狗不犯法」、反問群眾「為何不去管玉林殺狗、狗肉」，並要求群眾自行去法院起訴。

6月6日李某在陽台虐狗被拍下：

6月6日凌晨兩三點，李某在自家陽台又虐狗，並且被同小區的人拍到，報警同樣沒有得到回應。許多網民和動物義工前往李某居住的中海北濱華庭社區跟他對質，意外在樓道內找到被李某丟棄、奄奄一息的幼犬「冬冬」。

幼犬「冬冬」牙齒被活活鋸平、尾巴遭剪斷。（影片截圖）

經獸醫檢查，發現「冬冬」的牙齒被活活鋸平、尾巴遭剪斷，且全身多處骨折，傷情極其嚴重。

面對群眾對質，李某於6月7日交出兩隻來歷不明的黑色小狗，但最初領養的小白狗及其他犬隻至今下落不明。該名小白狗的送養人王女士因極度內疚而情緒徹底崩潰，更一度企圖自殺。

「山姆打包哥」李某事件時間線：

(AI製圖)

事件在網絡不斷發現，6月7日晚間有近百人聚集，至6月8日晚間更演變成數百名群眾與動物義工通宵包圍李某居住的小區，要求警方依法處理並給出交代。

許多民眾更在現場守夜，希望能杜絕這種領養詐騙和虐待動物的行為，並要求嚴懲「重慶山姆打包哥」李某，影片並在內地廣傳隨後遭到封禁，但不少網民則呼籲希望能因為事件而讓更多人關注內地的動物權益，「打響動物保護立法第一槍。」

+ 1

事件在網絡不斷發現，6月7日晚間有近百人聚集，至6月8日晚間更演變成數百名群眾與動物義工通宵包圍李某居住的小區，要求警方依法處理並給出交代。

在輿論與群眾壓力下，重慶市公安局江北分局大石壩派出所所長稱，警方高度重視此事，目前已立案調查，正在依法處理。他進一步透露，警方已對嫌疑人李某實施了強制措施。

對於立案的具體案由，該所長明確為兩條一是高空拋物，二是故意損壞公共財物。他解釋，這是在現有法律框架下，根據目前掌握的線索能夠作出的最有力處置。對於眾人關心的其他失蹤動物下落，警方表示正在核查中，需要時間構建完整的證據鏈。

6月9日，中海北濱華庭社區小區居民目擊警車和警察中午開始在現場聚集，有一名白衣男子發表演說稱「小區不是反應問題的地方」，隨後有超過50名警方在現場清場，並且爆發警民衝突，有現場民眾批評是「暴力執法」、「警察打人」，多名民眾受傷送醫，有不少人則被帶上警車。

當地動物義工透露，目前帶頭維權的動物義工與報案人正陸續遭到警方約談，許多年輕人看到網絡影片前往聲援也被警方帶走。

當地動物義工透露，目前帶頭維權的動物義工與報案人正陸續遭到警方約談，許多年輕人看到網絡影片前往聲援也被警方帶走。

當地動物義工透露，目前帶頭維權的動物義工與報案人正陸續遭到警方約談，許多年輕人看到網絡影片前往聲援也被警方帶走。

無《動物保護法》難入刑 動物義工：希望能有約束力的法律

截至目前，李某領養的動物除重傷的「冬冬」被送醫救治外，與之一同被領走的「妹妹」、王女士送養的「小白狗」、付先生的「星星」、馬女士的小貓等動物，仍下落不明。

多名送養人表示，他們的核心訴求是找回尚存活的寵物，並希望李某的行為能得到法律的制止與懲處，也希望能夠加快推進動物保護立法。

事件在網絡不斷發現，6月7日晚間有近百人聚集，至6月8日晚間更演變成數百名群眾與動物義工通宵包圍李某居住的小區，要求警方依法處理並給出交代。

由於內地缺乏動物保護法，過去多是透過《治安管理處罰法》中的相關法律給予行政拘留，動物義工小婉透露，法律定義中寵物屬於公民的個人私有財物。領養本身具有「代為飼養」的附條件合約關係，李某將犬隻虐殺已構成嚴重違約及惡意損毀他人財物，她表示，原主人可循民事途徑求償。

此外，李某隱瞞真實意圖騙取並殺害犬隻，涉嫌違反《治安管理處罰法》中的詐騙及損毀財物條款；其虐待行為造成惡劣社會影響、擾亂周邊居民生活秩序，相關部門可處以拘留或罰款。此外，《重慶市養犬管理條例》亦明令禁止虐待犬隻，公安與城市管理部門可依此條例查處。

小婉指出，當初前往聲援的重慶民眾只是希望能夠救出受虐犬隻，讓李某不要再騙領養虐狗，但當地警方的消極作為讓事態進一步擴大。

針對內地《動物保護法》立法的呼聲，小婉表示「內地虐待虐殺動物的事件，每天就在瘋狂的發生......希望能推動這個出台動物保護法或者是相應的一些約束性的法規，不要再總出現這種傷害動物、傷害普通善良人情感的這種事情。」

6月8日晚間有近百人聚集，至6月9日晚間更演變成數百名群眾與動物義工通宵包圍李某居住的小區，要求警方依法處理並給出交代。