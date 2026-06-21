杭州55男院內被五步蛇咬傷險死　送醫後檢測尿液已變醬油色

據「杭州中醫院」消息，近日，杭州一名55歲男子何先生在家中院內清理舊物時被五步蛇咬傷，送醫後檢測尿液已呈醬油色。經治療，目前何先生病情已趨於平穩。



五步蛇。（杭州市中醫院）

患者正在敷藥治療。（杭州市中醫院）

杭州一名55歲男子何先生在自家院內整理舊物時，左手腕被五步蛇咬傷，他瞬間感受到一陣燒灼般的劇痛。由於疼痛和驚嚇，何先生暈了過去，家屬立即將他送至杭州市中醫院急診科。

醫院檢查後發現，何先生的各項指標均指向嚴重的凝血功能障礙，尿液已經呈醬油色。一旦發生多部位黏膜或內臟大出血，隨時可能危及生命。

經專家團隊治療，何先生的尿液色澤從醬油色逐漸變為茶色，目前病情已趨於平穩，各項指標在逐步恢復中。

患者尿液由醬油色變為正常黃色。（杭州市中醫院）

被毒蛇咬傷後應該怎麼處理？

若不幸被蛇咬傷，切記「三不要」：不要奔跑、不要擠壓傷口、不要自行放血。儘量記住蛇的外形、顏色、頭部形狀等特徵。儘快就醫，及時摘掉受傷肢體飾物，保持受傷肢體靜止下垂、低於心臟水平，切勿步行或奔跑，減少毒素擴散。

用大量流動清水沖洗傷口及周圍皮膚。在咬傷肢體近心端、距傷口5～10cm處，用布條、鞋帶等就地取材結紮，每30分鐘放鬆1～2分鐘。