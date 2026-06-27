張家界足球隊圍毆14歲球員致骨折　涉事球員主犯僅輕判禁賽12個月

6月21日，張家界足球隊與廣東銘途足球隊在廣州市廣東銘途足球訓練場進行交流賽，期間張家界隊多名成人球員，在賽場上集體圍毆廣東銘途足球隊年僅14歲隊員張皓燁，致其右手掌骨骨折、頭鼻面部多處受傷，私密部位更疑遭惡意重踢，現場影片曝光後激起公憤。



25日，湖南省足協發表處罰決定，對張家界足球隊的主犯李力行處以禁賽12個月的處罰，參與打鬥的球員張帥、曹志、韓沛江處以禁賽6個月，同時責令張家界足球隊和家界市足球運動協會向上級作出深刻檢討。



21日下午，張家界足球隊與廣東銘途足球隊在廣州市廣東銘途足球訓練場進行交流賽，不料在比賽期間雙方球員發生言語爭執並升級為肢體衝突。（封面新聞）

6月21日下午，張家界足球隊與廣東銘途足球隊在進行交流賽，雙方球員發生言語爭執並升級為肢體衝突。（九派新聞）

14歲的廣東小球員張皓燁竟遭多名張家界足球隊的成年球員圍毆。（九派新聞）

據此前報道，21日下午，張家界足球隊與廣東銘途足球隊在廣州市廣東銘途足球訓練場進行交流賽，不料在比賽期間雙方球員發生言語爭執並升級為肢體衝突。

網傳影片顯示，多名身材魁梧的成年人將一名少年球員圍堵在草地上拳打腳踢，現場混亂不堪。廣東銘途足球隊14歲隊員張皓燁頭部、鼻部、腹部、右手多處損傷，右手第五掌骨遠段骨折，私隱部位也遭惡意踢踹，身心雙重重創。

據了解，今年4月張皓燁，曾入選中國U15男子足球隊集訓的名單。4月28日第22屆意大利國家之杯國際邀請賽小組賽第2輪，張皓燁首發出場並司職中場，幫助U15國足2-0擊敗意大利U15國家隊。

張皓燁遭湘超成人隊圍毆。（九派新聞）

在今年4月28日的第22屆意大利國家之杯國際邀請賽小組賽第2輪，張皓燁首發出場並司職中場，幫助U15國足2-0擊敗意大利U15國家隊。（雷速體育）

現場影片曝光後，引發社會強烈聲討。25日湖南省足協正式發佈處罰通報，對涉案人員採取紀律處分，其中張家界足球隊球員李力行處以禁賽12個月（2026年6月25日至2027年6月24日）；球員張帥、曹志、韓沛江處以禁賽6個月；張家界足球隊領隊陳娜、翻譯劉鑫一、現場教練石海軍處以禁賽6個月的處罰（2026年6月25日至2026年12月24日）；張家界足球隊及張家界市足球運動協會予以全省通報批評，並責令向上級作出深刻檢討。

另外，廣東省足球協會官網亦發佈張家界足球隊與廣東銘途足球隊違反賽風賽紀的處罰。其中足球從業人員黃海文在廣州組織比賽，對事件負有直接責任處以禁業三年的處罰；廣東銘途足球隊現場教練兼翻譯秦傑限、領隊黃俊鋒處以禁賽六個月的處罰；責令負有主體責任的廣東銘途足球俱樂部向上級主管部門做深刻檢討，並給予通報批評。