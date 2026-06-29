浙江警員集體到KTV叫陪酒小姐斷正僅免職　官方隱瞞2年醜聞終曝光

浙江台州一派出所爆出醜聞。台州溫嶺市公安局溫嶠派出所多名警務人員，於兩年前集體在KTV招異性陪侍（陪酒女/坐枱）唱歌，被當地紀委人員當場「斷正」。事後該所正副所長及教導員等4人遭集體免職，惟全部被保留公職。官方一直秘而不宣，直至近日因知情人士對外爆料，這宗醜聞才曝光。



《濟南日報》報道，浙江台州的湯先生爆料指，2024年4月下旬，浙江台州溫嶺市紀委開展檢查工作，在市政府附近的一家KTV內抓到和異性陪侍人員唱歌的溫嶠派出所眾多警務人員，其中有副所長李某某、鄭某某及數名民警和輔警。

同月29日，溫嶺市公安局下發職務任免決定，將溫嶠派出所所長蔣某某、教導員林某、副所長鄭某某及李某某集體免職。不過，文件只有職務任免決定，並未交代以上人員具體違紀原因。

台州市一派出所被曝集體去KTV招異性陪侍被紀委抓現行。（濟南日報）

湯先生稱，當晚的活動分為兩場，第一場是聚餐喝酒，第二場則由兩名副所長帶隊去KTV。有知情人士指，副所長李某某因叫了異性陪侍，事後被調離公安隊伍，到溫嶺市海洋經濟發展局，再被調往石塘鎮海洋和漁業行政執法（中）隊隊任隊員；另一副所長鄭某某因當晚醉酒「在KTV躺着休息，未叫異性陪侍」被調至另一鄉鎮派出所。至於原所長蔣某某及教導員林某，則被調往公安局其他科室。

事件發生後，溫嶺市公安局專門向該派出所下達「嚴管令」，規定全所民警往後即使在休假日與家人飲酒，也必須向組織提前上報。

台州市一派出所被曝集體去KTV招異性陪侍被紀委抓現行。（濟南日報）

湯先生直言，他今年因遭遇不公平對待向溫嶠派出所維權時，該所以「原領導班子已被調走」為由拒絕受理，他憤而決定踢爆這宗醜聞。他質疑，如此惡劣的集體違紀事件，官方隱瞞兩年不作公開通報，明顯是「有心」放過涉事人員。

對此，溫嶺市公安局紀委和溫嶺市公安局拒絕正面回應事件。上海野馬浜律師事務所主任李送妹律師則表示，根據內地《公安機關人民警察紀律條令》及《中華人民共和國公職人員政務處分法》，公職人員接受異性陪侍若造成不良影響或嚴重後果，應給予降級、撤職甚至開除處分。

李送妹指出，在各種處分中，免職的處分明顯是輕於撤職處分更輕於開除處分，涉事派出所的相關處分有些過輕。