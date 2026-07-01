深圳車主買｢問界M5｣異味兩年不散　門店驗出甲醛超標廠家卻稱合格

近日深圳車主劉先生指，其兩年前購買的國產電動車「問界M5」到現在還聞到異味，他質疑甲醛超標，門店檢測兩次均顯示車內甲醛超標。惟門店將問題反應給車廠時，車廠派人取樣復檢後卻顯示結果合格。目前劉先生與車廠未能達成和解。



深圳車主劉先生指，兩年前購買的國產電動車「問界M5」到現在還有異味。（江西廣播電視台）

門店檢測兩次均顯示車內甲醛超標。（江西廣播電視台）

據江西廣播電視台報道，劉先生於2024年7月在福田鵬峰綫下以20多萬元人民幣購入一輛問界M5增程MAX，他指車輛是2024年6月生產，當時提車感覺有點味道，但沒想到今年車內還有異味，而家中孩子對車內異味比較敏感。

劉先生與門店溝通後，將車輛送到門店檢測，結果前後兩次均顯示車內甲醛超標。門店隨即將報告上報給廠家賽力斯汽車，之後廠家派人取樣復檢後，但甲醛檢測結果卻顯示合格，這令劉先生無法理解且難以接受。

廠家派人取樣復檢後，甲醛檢測結果卻顯示合格。（江西廣播電視台）

據了解，問界是華為與重慶車企賽力斯聯合打造的新能源汽車品牌。因不滿廠家說法，劉先生向重慶市場監督管理局投訴，要求廠家提供同批次車輛的質檢報告。

事後，重慶市沙坪垻區市場監督管理局工作人員回應稱，經與賽力斯多次溝通，廠家表示劉先生的車輛屬2024年6月份生產，承認並無抽檢該批次車輛。

目前，當地市監局已終止調解，但劉先生與廠家因分歧較大仍未達成和解。