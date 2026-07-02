西安商鋪老闆商場內墮亡　網傳曾遭商場巨罰¥1145萬　官方調查

7月1日，網傳西安賽格國際購物中心有商鋪老闆墮樓亡。網上圖片顯示，現場有圍布遮擋，公安人員在場處置。網上有消息稱，商鋪老闆曾被商場罰款1145.6萬（人民幣）導致經營困難。



7月2日，西安雁塔區發布情況通報，證實墮樓者為賽格商場某商戶負責人，已排除刑事案件。針對網傳賽格商場與墮樓者所在商舖間商業糾紛問題，該區已成立聯合調查組開展調查工作。



事發現場。（X）

事發當日現場被清理 商場正常營業

內媒《新黃河》報道，網傳7月1日西安賽格國際購物中心商場有商鋪老闆墮亡。當晚，事發地商場正門禁止人員出入，有公安人員在現場維持秩序。流水景觀處的圍布已經撤掉，商場正常營業。

事發現場。（微博）

事發現場。（抖音）

有網民稱，墮樓者為該商場某商戶老闆，因允許客戶拆分購物券使用，被商場罰款上千萬（人民幣，下同），店舖貨款無法結清，進不了貨，導致運營困難。知情人士稱，當日下午17時左右，事發現場已完成清理，墮樓者家屬與警察發生激烈爭吵。

據網民稱，墮樓者為該商場某商戶老闆，因購物券問題，被商場罰款上千萬。（抖音）

事發現場。（X）

網傳墮樓者發文：一張口就罰我1145.6萬

一張網絡流傳的商戶老闆朋友圈截圖顯示，4年前，賽格商場店慶，商戶的員工為多做銷售，將商場發放的購物券「拆單」使用（店員拆分訂單使顧客多享優惠）。

老闆表示，商場管理者默許拆券的行為，但他從未指使員工這樣做。商場因此處罰該公司1145余萬元。「我們的貨款幾個月也不能結了，貨也就進不了，最後我只能認了。」老闆稱，此事對他的打擊很大，「這個事如果不能合理合法按國家法律法規解決，賽格一張口就一下罰我1145.6萬，我真的是一直無法接受。」

網傳商戶老闆的朋友圈文章。（微博）

涉事商場。（新黃河）

此事引發大眾對商場管理的質疑，部份網民認為，商場作為商業主體無權實施行政處罰、存在雙重管理標準等。有網民表示，該商場近年多次發生墮樓事故，均被迅速處理。截至目前，商場尚未作出回應。

西安雁塔區情況通報

7月2日，西安雁塔區聯合調查處置工作專班發布情況通報：網傳情況屬實。7月1日12時10分左右，一男子在賽格商場墮亡，墮樓者為賽格商場某商戶負責人。經公安部門現場勘查、調查走訪，現已排除刑事案件。

通報指出，針對網傳賽格商場與墮樓者所在商舖間商業糾紛問題，西安雁塔區已聯合調查處已成立由市場監管、商務、公安、司法等部門組成的聯合調查組開展調查工作。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288