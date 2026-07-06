睇一粒牙最後竟拔光12粒植10粒！陝西患心臟病翁存款被刷光還欠款

陝西寶雞市一名63歲患有心肌梗塞的李姓男子，原本因一顆牙疼痛前往當地醫院就診，院方卻在未通知家屬下，一次拔除12顆牙並植入10顆人工牙，不僅帳戶內1.88萬元人民幣被刷光，還被要求再支付6200元人民幣，引發爭議。



免費檢查變全口植牙 老人遭刷光積蓄

據《大風新聞》報導，患者李姓男子患有冠心病、心肌梗塞、高血壓、糖尿病及腎炎，體內裝有4支心臟支架。2025年9月22日，他因看到寶雞大團圓口腔醫院「免費檢查」、「上午種牙、下午吃肉」、「無痛種牙」、「牙齒大團圓，活過100歲」等宣傳，在院方派車接送下前往就診。

63歲患有心肌梗塞的李姓男子被拔掉12顆牙。（截取自微博@大風新聞）

老人被家人找到時滿嘴是血：

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患者家屬指出，本只是檢查一顆牙齒，最後卻遭一次拔除全口12顆牙，並立即植入10顆人工牙。患者家屬表示，當找到父親時，他滿嘴是血，身上僅剩30元人民幣車資，而銀行卡、支付寶及微信帳戶內的1萬8800元人民幣已全部支付醫療費。

家屬三度調閱病歷，每次內容都不同，甚至麻醉同意書還誤將患者性別寫成女性，質疑院方手術前評估及病歷管理都有問題。對此，寶雞大團圓口腔醫院當時仍表示，一次拔除12顆牙並無問題，認為患者牙齒皆有拔除必要。

甚至麻醉同意書還誤將患者性別寫成女性。（截取自微博@大風新聞）

事件曝光後，寶雞市渭濱區衛健局邀集專家調查，認定院方僅提供單一治療方案，未充分告知其他選擇，且手術前評估不足、即刻植牙禁忌症把關不嚴，已構成過度醫療，病歷書寫也不符合規範。

市場監管部門另查出，該院宣稱與西安交通大學、第四軍醫大學合作，以及使用體育冠軍代言等宣傳內容皆不實，涉嫌發布虛假醫療廣告、誤導消費者。

官方表示，將對涉事醫院祭出最高行政處罰，追究相關責任，並要求立即撤除所有虛假廣告、限期改善，同時展開民營醫療機構專項整治。目前院方已退還全部醫療費，並與患者達成賠償協議。

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