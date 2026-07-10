福建晉江鞋廠火災28死　攀岩愛好者徒手爬墻　用頭撐開防盜網救人

據《央視新聞》報道，7月9日12時04分左右，位於福建泉州晉江市的輝騰鞋業有限公司發生火災。目前，火災救援工作基本結束，火災發生時，現場有237名工人、2名外來送貨人員。當時有213人獲疏散，當中2人送醫救治後身亡，另26名失蹤人員遇難。事故共造成28人死亡。



據現場影片，當時火勢猛烈更出現黑煙難以救援。現場當地居民王先生本身是攀岩愛好者，他和朋友在附近工作路過鞋廠看到有人呼救，便徒手爬樓利用頭撐開窗戶防護網的空隙，和朋友順利救下三人，後來王先生又返回車上取出攀岩設備，便利用繩索裝備再就出另一棟樓的受困女生。



另據《瀟湘晨報》報道，有現場畫面顯示，廠房樓頂一角有人被困。附近商家稱，中午前鞋廠裏起了煙，半個小時整層樓都燒起來，「現場來了直升機救援，繞了幾圈找不到停留的地方」。

現場畫面顯示，廠房樓頂一角有人被困。附近商家稱，現場來了直升機救援，繞了幾圈找不到停留的地方。（瀟湘晨報）

福建晉江鞋廠火災造成28人死亡。（新華社）

福建晉江鞋廠火災黑煙漫天 火勢蔓延頂樓整層有人被困天台｜有片

當地居民王先生講述了他在火場救下三人的過程。事發當天，王先生和朋友在附近工作，路過鞋廠宿舍時，看到鞋廠主樓起火，宿舍樓一層也有明火，一層的玻璃已經爆掉，有人在樓上窗邊呼救。

王先生和朋友徒手爬樓，附近居民找來一個不鏽鋼防盜網給他們墊腳，他們在三樓救下一對夫妻，「窗戶防盜網有縫隙，我用頭伸進防盜網撐出了一點空間。防盜網卡得我腦袋疼，但只有這點空間讓兩人硬擠出來。」夫妻兩人從防盜網內慢慢滑出來，踩著墊腳的地方，附近的居民幫忙接應。獲救後兩人均無大礙。

王先生和朋友徒手爬樓，救下一對夫妻。（瀟湘晨報）

據王先生介紹，他從事夜景燈光工作，平時喜愛攀岩，這次出門工作在車裏帶了攀岩設備。救下兩人後，王先生再讓朋友取來攀岩設備，接著和附近居民一起上旁邊居民樓樓頂，跨到事發宿舍樓屋面，用繩索裝備滑下，再救出一名受困女生。

市民自發現場救援。（新京報）

市民自發現場救援。（新京報）

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事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，福建泉州晉江市一鞋廠發生火災，造成重大人員傷亡。要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。