情侶深圳火鍋店打茄輪掀翻桌　隔壁女客遭熱湯熱油淋傷怒求償5萬

一對情侶近日到深圳一間火鍋店用餐，突然情不自禁在店內激烈擁吻，男方不慎從椅子上跌落想起身意外掀翻桌子打翻火鍋，導致鄰座一名陳姓女客和同行友人被熱湯熱油燙傷腳。



陳女到院後，小腿、腳踝、腳趾處二級燙傷，陳女的朋友則是一級燙傷。陳女士指出，醫生預估後續治療、疤痕修復還需要一、兩年的時間，總費用預計約4.5萬元（人民幣，下同，約合港幣5.2萬元）。但該對情侶與店家就責任歸屬產生爭議，涉事男子稱椅子損壞導致摔倒，店家則表示椅子沒有問題，受害女客人已報警。



陳女到院後，小腿、腳踝、腳趾處二級燙傷。（楊子晚報）

《揚子晚報》報道，6月23日陳姓女子跟朋友到火鍋店聚餐，突然聽見身後有人摔倒，接著燃燒的卡式爐、火鍋和鍋裡的熱湯就傾倒下來，淋在她腿上，「當時特別痛，我根本來不及看發生了什麼」，隨後衝去後廚沖了10分鐘冷水，並到醫院就醫。陳女被醫生評估是二級燙聲，更因為傷及右踝，一度無法行走，需要乘坐輪椅。

警方查看CCTV，發現當時那對情侶正忘情擁吻，男生突然從椅子上摔下去，為了保持平衡，伸手想扶桌子，但因為桌子是重量很輕的摺疊桌，一下就掀起來，才打翻火鍋潑到陳女。

男顧客堅稱椅子有問題 店家不願賠償全額

《揚子晚報》報道稱，男子接到警方聯繫後，7月1日向陳女道歉，但他辯稱，「我不是故意的，我們接吻時沒有劇烈動作，是因為店裡的椅子壞了才摔倒的」。監視器也顯示，男子摔倒後，椅子的腳確實損壞了。

涉事火鍋店，可以看到店內使用的是塑膠椅。（楊子晚報）

但店家不接受男子說法，直言「那對情侶在店裡坐了兩個小時，椅子都沒事，是基於特定情況才導致椅子塌損」，店家表示，陳女傷勢，他們當然也有責任，但不是全責，求償4.5萬元人民幣不合理，「她可以走法律途徑，法院判多少我們都認。」

陳女指出，當天店家聲稱會賠償全部損失，但事後聽到賠償金額又反悔，只願承擔精神損失和傷口癒合階段費用，後續疤痕修復不願賠償。陳女無奈之下，只好報警，希望透過三方調解協商賠償。