「中國避暑游」火了？外國遊客扎堆深圳　狂掃華強北避暑產品

7月10日，國家移民管理局召開新聞發布會，發布2026年上半年移民管理工作主要數據。數據顯示，上半年，入境外國人達2291.4萬人次，同比增長20.4%，呈現快速增長趨勢。



暑期以來，廣東深圳入境的海外遊客數量持續攀升，其中來自歐洲的旅客較之前明顯增多。截至7月15日，深圳機場口岸今年出入境外國人達103.4萬人次，創歷史同期新高。



截至7月15日，深圳機場口岸今年出入境外國人達103.4萬人次，創歷史同期新高。（央視新聞）

從在線旅遊平台中國民航機票銷售數據上看，6月以來歐洲遊客赴華游正加速升溫。（央視新聞）

暑期赴華游火爆 深圳口岸外籍旅客百萬大關超前達成

據央視財經報道，從在線旅遊平台中國民航機票銷售數據上看，6月以來歐洲遊客赴華游正加速升溫。其中，芬蘭遊客機票銷量同比增長12.4倍，希臘遊客增長近2倍。

截至7月15日，深圳機場口岸今年出入境外國人達103.4萬人次，創歷史同期新高。（央視新聞）

截至7月15日，深圳機場口岸今年出入境外國人達103.4萬人次，創歷史同期新高。（央視新聞）

近兩個月，深圳入境的海外遊客數量持續攀升，據深圳機場邊檢站提供的數據表明，6月以來，經深圳機場口岸入境的歐洲國家旅客數量同比增長31.6%。截至7月15日，深圳機場口岸今年出入境外國人達103.4萬人次，創歷史同期新高。對比去年，口岸外籍旅客百萬大關提前71天達成。

外國遊客在深圳一主題樂園內遊玩。（央視新聞）

外國遊客在深圳一主題樂園內遊玩。（央視新聞）

6月下旬開始，深圳一家主題樂園開啟潑水節活動，吸引不少外國遊客慕名前往，這家主題樂園接待的外籍遊客數量同比增長超50%。廣東深圳錦繡中華民俗村市場部工作人員葉俊傑也表示，歐美國家的遊客逐步增多，現在每天都有兩三個一兩百人的境外團，周末有三百人到五百人不等。

外國遊客在深圳一主題樂園內遊玩。（央視新聞）

業內人士稱，除深圳外，上海、北京、成都、麗江、重慶、蘭州等城市入境旅遊訂單同步大漲，飛往伊寧、林芝的外國遊客數量同比增長6.3倍；飛往大同、義烏、佳木斯、敦煌的外國旅客數量均實現了翻倍增長。

華強北成熱門目的地 外籍遊客狂掃避暑產品

深圳華強北成為不少境外遊客的目的地，避暑產品是近期最熱銷的產品之一。一名來自法國的遊客喬斯琳表示，自己特地做了攻略，落地深圳第一站就直奔華強北，購買了噴霧小風扇。「（家裏）太熱了，這裏商場真的很好，一個地方就有很多商品的選擇。」

一名來自法國的遊客喬斯琳表示，自己特地做了攻略，落地深圳第一站就直奔華強北，還購買了噴霧小風扇。（央視新聞）

一名來自法國的遊客喬斯琳表示，自己特地做了攻略，落地深圳第一站就直奔華強北，還購買了噴霧小風扇。（央視新聞）

華強北商戶也根據不同國家消費者的需求，定製化上新了冰涼風扇、降溫毛巾等。一名商戶表示，「外國人他們一般都會拿十幾二十個，自用或拿去送給朋友的有很多」。

華強北商戶根據不同國家消費者的需求，定製化上新了噴霧風扇、降溫毛巾等。（央視新聞）

華強北商戶根據不同國家消費者的需求，定製化上新了噴霧風扇、降溫毛巾等。（央視新聞）

此外，深圳全市多家酒店客流量都出現了明顯增長。香格里拉集團市場銷售部（中國區）助理副總裁陸景越表示，以前來深圳的外國旅客以商旅為主，今年來度假的遊客數量大幅增長。消費需求也從基礎食宿，轉向沉浸式品嘗本地美食和體驗當地文化。