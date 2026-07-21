泰國總理阿努廷訪華　與李強午宴獻唱《甜蜜蜜》｜有片

撰文：吳真銘
出版：更新：

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）於7月16日至20日對中國進行正式訪問，為上任以來首次正式訪華。20日上午，國務院總理李強在北京人民大會堂同阿努廷舉行會談，並共進午宴。據泰國政府發布的影片顯示，阿努廷在午宴期間獻唱鄧麗君經典華語歌曲《甜蜜蜜》。

阿努廷與李強並排而坐，阿努廷手持麥克風，隨著鋼琴伴奏獻唱《甜蜜蜜》，李強和其他與會嘉賓一邊聽歌，一邊跟著旋律打節拍。（影片截圖）

影片顯示，阿努廷與李強並排而坐，阿努廷手持麥克風，隨著鋼琴伴奏獻唱《甜蜜蜜》，李強和其他與會嘉賓一邊聽歌，一邊跟著旋律打節拍。《甜蜜蜜》是已故歌手鄧麗君的經典歌曲，傳遍兩岸三地、東南亞華人社區，是華人最具代表性老歌之一。

據此前報道，阿努廷此次訪華在上海出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議後，在上海西郊賓館與國家主席習近平會面，隨後前往四川和北京繼續行程。18日下午，阿努廷在成都舉辦的2026中國（四川）-泰國投資與經濟論壇上發表主旨演講，在演講結束時他笑著用中文說「加油泰國、加油四川、加油中國，加油好朋友。」

2026年7月20日上午，國務院總理李強在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的泰國總理阿努廷舉行會談。（外交部）
習近平晤泰總理阿努廷：加快鐵路建設、深化AI合作、打擊網賭電騙王毅訪泰國晤總理阿努廷　稱冀泰方加大打擊網賭電騙力度禾仙夏訪華？佛得角駐華大使：獲多省邀請，正全力促成中佛友誼賽世界盃｜溫州商人邀禾仙夏訪華吃糯米飯　佛得角駐華大使感謝中國
中國外交部
李強
泰國
阿努廷
中泰關係