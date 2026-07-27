01雲南直擊｜港人買花源頭　最快3天到港　帶你看亞洲最大花市

你在香港買的花，有可能來自這裏——雲南昆明，這裏不只是中國最大的花卉批發中心，也是目前全亞洲規模最大的花卉交易市場。日前粵港澳大灣區媒體聯盟「重走長征路」第二場黔滇行採訪活來到雲南昆明，《香港01》記者在雲南昆明斗南花卉市場及昆明國際花卉拍賣交易中心，了解雲南鮮花供港及大灣區的情況。



雲南的鮮花到香港要多久？答案是：最快三天。花商雲舍花卉負責人徐先生稱，其公司月均約30萬枝鮮花發往大灣區，經由設於東莞的「神州倉」中轉，再由香港客戶自行提貨。他說，從雲南運往香港的鮮花最快只要三天，香港人更偏向高品質鮮花。



昆明國際花卉拍賣交易中心。（許靖雯 攝）

云南斗南花卉市場。（許靖雯 攝）

港人偏好高品質鮮花

雲南鮮花在大灣區市場特別是香港，有着不一樣的運輸鏈路。雲舍花卉負責人徐先生透露，在物流鏈路方面，其公司每個月約有30萬枝鮮花先發往位於東莞的「神州倉」，再由香港客戶前來提貨。

他指，在通關與質檢上，供港鮮花嚴格要求「無病蟲害」，並需達到客戶訂單的指定標準。同時香港市場對鮮花的品質要求極高，這就要求供應鏈必須高效運轉，「鮮花不是耐運輸的品種，要快進快出」，鮮花從雲南運往東莞再到香港，最快僅需3至5天即可抵達。

花商雲捨花卉負責人徐先生稱，從雲南運往香港的鮮花最快僅需要3天。

徐先生還說，「香港市場偏好高品質鮮花，譬如佛洛德、雪山系列玫瑰，以及多頭玫瑰「蘇菲寶貝」和「午夜魔法」這類品種，而在聖誕節期間，造型宛如蘋果的「蘋果傑克」玫瑰則大受港人喜愛。

另外，隨着直播電商興起，也有港人直接在網上下單，享受從雲南源頭直達香港的鮮花服務。徐先生公司每月線上發往香港的訂單量有3萬單左右，銷售額約100萬元（人民幣，下同）。

昆明花拍中心拍賣師楊艷旭表示，供港所要求的鮮花品質等級偏高。

另外，昆明花拍中心拍賣師楊艷旭也表示，供港所要求的鮮花品質等級偏高，會喜歡顏色艷麗的鮮切花，這兩年比較受歡迎有「仙子之吻」、「蘇菲寶貝」這類品種，且供港鮮花要求不一樣，像是枝條要達到一定標準長度才行。

每天600萬枝鮮花走向世界

雲南昆明斗南卉市場，是亞洲排名第一、世界第二大的鮮切花交易市場。昆明斗南花卉產業綜合服務中心工作人員宋柯樵稱，這裏每天有600多萬枝鮮切花走向世界，涵蓋玫瑰、非洲菊、滿天星、康乃馨等40多個品類、4000多個品種，遠銷香港、泰國、日本、新加坡、俄羅斯及澳洲等50多個國家和地區。

2025年，斗南花卉交易量逾154億枝，交易額逾134億元人民幣，穩居亞洲第一、世界第二。目前花拍中心在雲南省內設有43條冷鏈線路、460多個運輸點，以此保障鮮花品質。

雲南斗南花卉市場。（許靖雯 攝）

花拍交易中心900個座位全都坐滿了。（許靖雯 攝）

最快0.04秒成交一單

雲南鮮花能夠高效供應香港乃至全球，離不開昆明國際花卉拍賣交易中心，這裏宛如證券交易所，900個交易席位座無虛席，一般下午1點開市，到下午6點左右結束。不少花商緊盯螢幕，平均1至4秒能成交一筆，最快時甚至不超過0.04秒。

由於鮮花是易損耗商品，花拍中心採用的是「荷蘭式拍賣」，也稱降價式拍賣，交易時間越短，品質越佳，而每延遲一小時，鮮花品質則可能下降一個等級。據了解，目前花拍中心交易的鮮花品質分為A到E五個等級。

拍賣師緊盯屏幕，看到心儀電話就立馬出價競拍。（許靖雯 攝）

不少花商緊盯螢幕，平均1至4秒能成交一筆。（許靖雯 攝）

拍賣開始後，交易大鐘上的遊標從一個高於市場價的起拍價開始，逆時針轉動，價格隨之逐步下降，第一個按下的拍賣商就優先得到這批花。競拍成功後買家可即時提貨分揀，並透過冷鏈物流發往各地。01記者觀察到，花拍市場一樓是自到貨區和電商平臺打包區，鮮花從基地運輸到這裏經過質檢和歸類以及分等級。

花拍中心拍賣師楊豔旭透露，「現在日均交易量約為550萬枝鮮花，（過往）單日最高交易量是1125萬枝。」據昆明花拍中心資料顯示，2025年昆明花拍中心全管道交易量近20億枝，成交率95%，均價1.05元/枝。

鮮花貨區，花商拍下花卉後直接在這裡提走鮮花。（許靖雯 攝）

電商發貨區域。（許靖雯 攝）

雲南斗南花卉市場。（許靖雯 攝）

花市單日遊客量接近4.7萬人

作為遊客，如果想買到物美價廉的雲南鮮花，絕對離不開斗南花卉市場。這裏佔地面積6萬多平方米，有1600多個品種的鮮花，買花可以論斤稱及用批發價，一些鮮花品種甚至低至幾毛錢一枝，15元就可以買到一大束玫瑰。

雲南斗南花卉市場。（許靖雯 攝）

斗南花卉市場，不少遊客在挑選鮮花。（許靖雯 攝）

斗南花卉市場，不少遊客在挑選鮮花。（許靖雯 攝）

斗南花卉市場，人潮洶湧。（許靖雯 攝）

斗南花卉市場，人潮洶湧。（許靖雯 攝）

據斗南花市講解員張嫻介紹，斗南花卉市場實行零售和批發的差異化營運模式，白天以面向遊客和散客的零售為主，販售鮮切花、盆栽及各類鮮花衍生產品，但下午4時半至晚上八時半則換場，變成大宗批發交易，集中進行玫瑰、百合等五大主花類的交易。

01記者觀察到，下午4時，整個斗南花市人熙來攘往，場面相當壯觀，各類鮮花看得人眼花繚亂，遊客在花攤面前選花和詢價，攤主一個人要招呼好幾撥遊客，旁邊更有順豐快遞承接快遞業務，將花商和遊客購買的花朵快速打包發貨。據講解員透露，7月24日當日遊客數量已接近4.7萬人（不含商家）。