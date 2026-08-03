內地玩具竹蟬｢哇哇｣聲被指暗諷華為　相關影片遭投訴下架｜有片

中國傳統玩具「竹蟬」（內地稱竹蟬）搖動時發出的「哇哇」聲，被網民發現與華為發佈會現場觀眾的驚嘆聲高度相似。部分網民將竹蟬與華為終端BG董事長余承東的標誌性發言結合，製作「一千萬以內最好的玩具」等玩梗影片。



「竹蟬」相關影片廣泛傳播後，華為以「損害商譽」為由向平台投訴，相關影片大規模下架，事件迅速登上熱搜，「竹蟬」也因此成為網民模仿、惡搞的「新梗」。有律師指出，此類暗喻影射行為已超出普通網絡調侃範疇，或構成侵權。



中國傳統玩具「竹蟬」搖動時發出的「哇哇」聲，被網民發現與華為發佈會現場觀眾的驚嘆聲高度相似。（抖音截圖）

中國傳統玩具「竹蟬」搖動時發出的「哇哇」聲，被網民發現與華為發佈會現場觀眾的驚嘆聲高度相似。（抖音截圖）

竹蟬「哇哇」聲神似餘承東發佈會聲效

綜合封面新聞、瀟湘晨報，竹蟬是一種形似知了的竹製玩具，轉動時會發出類似蟬鳴的連續聲響。有網民發現，竹蟬的「哇哇」聲與華為發佈會現場台下觀眾的驚嘆聲高度相似，於是配上餘承東「一千萬以內最好的SUV」等發佈會名場面話術，製作「一千萬以內最好的玩具」等玩梗影片，在抖音等平台形成規模化傳播。

竹蟬是一種形似知了的竹製玩具，轉動時會發出類似蟬鳴的連續聲響。（電商平台截圖）

據了解，「華為發佈會，聽取哇聲一片」是部分網民對華為鴻蒙智行、問界M9等發佈會現場氛圍的調侃。每當余承東介紹新功能、公佈參數或價格時，台下常傳出整齊、密集的「哇」聲，因出現頻繁且反應誇張，被剪輯成一種固定的發佈會「音效」。

華為投訴下架 網民：越禁越火

華為方面判定此類影片藉助隱晦暗喻、音效搭配的形式調侃抹黑企業與高管，對品牌口碑及商業信譽造成負面影響，隨即向各大短視頻平台集中遞交投訴申請，大批相關剪輯影片被平台強制下架處理。

不過，有網民反映，部分僅展示竹蟬玩具、全程未出現品牌名稱或人物肖像的影片亦被下架。

值得注意的是，投訴反而引發更強烈的逆反效應。大量網民爭相購買竹蟬，並模仿拍攝同款影片，帶上「餘音繞樑」（指餘承東）、「搖搖領先」（指餘承東經典語錄「遙遙領先」）等話題，以玩梗方式參與惡搞。

華為方面判定此類影片藉助隱晦暗喻、音效搭配的形式調侃抹黑企業與高管。（抖音截圖）

律師：暗喻越界或構成侵權 公眾人物需容忍合理調侃

娛樂法律師李振武指出，相關影片雖未直接點名，但通過余承東的標誌性發言，配合竹蟬發出的與發佈會現場相似的音效，形成了明確的指向性暗喻。這種「刻意採取暗喻影射、諧音、魔改音頻等隱晦方式，戲謔、醜化、嘲諷企業及企業家」的行為，已超出普通網絡調侃的範疇。

李振武進一步表示，名譽權侵權的認定並不以「直接點名」為前提，只要通過特定語境、特定元素組合能夠使公眾識別出指向特定主體，即可能構成侵權。至於部分「單純展示玩具」的影片被連帶下架，這涉及平台批量處理時的操作精度問題，但並不能因此否定投訴行為本身的合法性。