菲爾茲獎｜王虹卡地亞同款賣到斷市　掀「知識分子風」穿搭熱潮

至今日，距離王虹在2026年國際數學家大會上拿下菲爾茲獎，已經過去十多天。但圍繞此事的討論卻遠沒有結束。



在小紅書上，「王虹」的關聯詞首先是卡地亞、穿搭，其次才是菲爾茲獎、北大。

不少人曬出購買同款Cartier Clash系列的照片，試圖通過這種簡單直接的表達，靠近天才。短短幾天，這場自發的消費熱潮就讓同款賣斷了貨。

網民分析王虹穿搭。（小紅書截圖）

理性的、極簡的、不張揚卻自有力量的，王虹的每一次公開露面，選擇的單品都傳遞出屬於她的審美取向和生活價值觀。這些品牌並不小眾，常被列入「中產N寶」的名單裏，在上海任何一棟外企林立的寫字樓裏，都有可能撞見同款。

王虹在公共場合的各種穿搭▼▼▼

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但它們又以款式經典、高質感，成為長期主義的代名詞。儘管「高智審美」流行已經開始，但王虹讓這陣知識分子風真正歸屬於知識分子，有了超出外表裝扮的精神內核。

第一章：simple and elegant

菲爾茲獎是現今世界上最重要的數學類獎項，在一定意義上可以說它填補了諾貝爾獎沒有數學獎的空白。它對獲獎者「低於40歲」的限制，又讓獎項價值再次放大——它不僅看到現在，更指向未來。

即便全球的平權運動轟轟烈烈持續已久，但在如今有關學術界頂端的新聞中，和女性相關的故事依然罕見。

而在迄今68位菲爾茲獎獲獎者中，王虹作為第三位女性，這份稀缺讓她獲得了更多的關注。

其中就包括她在不同場合的穿搭。她最主要的配飾，是來自Cartier Clash系列的項鍊、戒指，芬蘭品牌OURA的智能戒指。眼鏡則來自丹麥的頂級品牌LINDBERG。

基本所有的公開露面，都少不了這幾件。說明對王虹來說，它們不是需要頻繁更換的時尚單品，更像是日常佩戴的生活用品。

對王虹來說，它們不是需要頻繁更換的時尚單品，更像是日常佩戴的生活用品。（外灘提供）

不是刻意搭配，已成習慣。正和王虹對數學難度的描述是「simple and elegant」一樣，這兩個詞也足以形容她在穿搭上的選擇。

菲爾茲獎的領獎台上，她穿的是黑色Alexander McQueen西裝。整體低調的同時，利落的剪裁讓幹練專業的氣質凸顯無疑。

王虹任職的法國高等科學研究所（IHÉS）為她拍攝過一則優美的宣傳短片。她的穿搭比領獎時柔和，但依然保有她的審美態度：中長款黑色浴袍大衣，內搭Johnstons of Elgin的米色針織毛衣。

而在菲爾茲獎拍攝的短片裏，王虹在回到故鄉桂林時，難得穿了一抹亮色：Canada Goose的紅色羽絨服，背的包是The Row的經典Park Tote Bag。

這款包不止一次出現。在法國領事館發布的照片中，她用米色絲綢襯衫搭配了一套MAXMARA魚尾裙，同樣背了這款以大容量、頂尖皮質著稱的水桶包。

在法國領事館發布的照片中，她用米色絲綢襯衫搭配了一套MAXMARA魚尾裙，同樣背了這款以大容量、頂尖皮質著稱的水桶包。（Ins@franceindc）

第十屆世界華人數學家大會上，王虹獲得ICCM數學獎金獎。

當時她穿的是一件讓人想起Steve Jobs經典造型的黑色修身高領針織衫——展現的是極致的專業形象。因此變得尤其顯眼的Cartier Clash項鍊，成了點睛之筆。

第十屆世界華人數學家大會上，王虹獲得ICCM數學獎金獎。（外灘提供）

我們會發現，王虹有不少質地優良、剪裁合身的上衣，而根據場合的不同，她會搭配同樣幹練的直筒褲或是氣質相對柔和的半裙。這些款式，永遠不會對她抓起粉筆抬起手造成阻礙。

第二章：為「知識分子穿搭」正名

大眾關注行業領先的精英如何穿衣，並不是新鮮事。

喬布斯的標誌性黑色高領衫，是三宅一生為他定製的；朱克伯格早年標誌性的灰色T恤來自意大利頂奢品牌Brunello Cucinelli；黃仁勳的皮衣，有Tom Ford、Dunhill，潮流品牌ERL還為他定製了英偉達logo款。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在日本東京出席有關人工智能系統的記者會後，在門口位置發表講話。（Reuters）

奢侈品緣何奢侈，不只是因為它的價格和品質，更是因為人們相信通過穿戴奢侈品能提升自己的形象和底藴。

而眼下消費「王虹同款」，也是同樣的道理。在飛速變化的AI時代，人們比過去更加崇拜純粹人的智慧和修養。這種趨勢是全球的，不分民族和地域。

在飛速變化的AI時代，人們比過去更加崇拜純粹人的智慧和修養。這種趨勢是全球的，不分民族和地域。（卡地亞官網）

知識分子風統領了時尚圈。遠有《我的天才女友》引發的「女作家感穿搭」風潮，近有對《末日聖母號》中高司令和惠勒的nerd風穿搭模仿。

這個世界上本沒有多少nerd，卻在一夜之間如雨後春筍般多了不少戴平光眼鏡、穿oversize襯衫、頭髮看似亂糟糟的時髦精。

最具代表性的事件，就是Miu Miu的襯衫西裝、公文包在全球賣爆。這個原本業績並不亮眼的「公主風」品牌，在2024年實現了按年93.2%的增長，邁入10億歐元俱樂部。

《我的天才女友》曾一度引發「女作家感穿搭」風潮。（《我的天才女友》劇照）

群體為「智性風」趨之若鶩，本質上是想獲得更高文化素質的形象。而真正的高智人才在最高舞台展現了自己的穿搭品味，就像是為「知識分子穿搭」正名一般——她的出現，讓這種已經漸漸靠攏主流的風格，更具個體獨立意識，得到了升華。

天才不僅在埋頭苦讀，也有自己的審美趣味，也追求更好的生活品質。這打破了過往我們習慣的「頭懸樑錐刺股」敘事，證明更高的學術追求和舒適優渥的生活，從不矛盾。

第三章：新時代的知識分子

當時代在前進，科學家們也有着屬於自己時代的模樣。我沒想到，自己和王虹都愛看《躍動青春》；和鄧煜的第一個同款，是《終將成為你》。

王虹的理想狀態是每周運動四五個小時，她認為運動和學習的節奏很重要，

累了就休息，不累就學一些。

《知識分子》對她的採訪中提到，王虹本科時乒乓球球技出眾，還代表院系參加比賽。她2023年返回北大，還和導師在數學學院的工會活動室打球。

在法國，打乒乓球不方便，王虹學習了擊劍和馬術，疫情期間還在家上過跆拳道網課。

王虹在MIT加入了乒乓球隊。（麻省理工學院官網）

這些「不務正業」的部分，是她們像普通人一樣享受生活的時刻，也是促成她們成功的不可分割的一部分。

「同款經濟」是所有品牌最愛打的一張牌，王虹同款又比明星同款多了幾分價值。明星八卦只存在幾日，但王虹的故事可以存在更久，存在於學生的作文裏、考試題幹裏、存在無數喜愛數學但就缺少了一點動力的學子心裏。於是這些經典、長期主義的同款，永遠有意義。

這些經典、長期主義的同款，永遠有意義。（IG@nyuniversity）

她破解了困擾數學家上百年的掛谷猜想，她有諸多數學之外的娛樂愛好，她穿Alexander McQueen、戴卡地亞上台領獎——數學讓她幸福、揚名、獲得財富，數學是她世界的亮色，但不是唯一顏色。

也許這確確實實將激勵到了一些後來者——她們終將握有智者的鋒芒，更同時擁有生活的温度和豐饒的內心。

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