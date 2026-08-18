北京78歲長者與45歲保姆再婚遭苛待　千萬家產難離婚遺囑全給姪子

《新京報》報道，北京一名78歲長者擁有千萬房產及存款（人民幣，下同），在與45歲的保姆登記再婚後，卻遭到對方苛待，存款被取走。長者想要離婚卻屢遭拒絕，千萬家產或要被對方繼承。在無法離婚的情況下，該名長者立下遺囑，明確將名下全部千萬資產定向遺贈給長期照顧自己的姪子。



據張先生介紹，他的叔叔現年78歲，為北京獨居長者，持有房產以及現金存款，資產超過千萬。長者行動不便，長年需要輪椅代步，也沒有子女。妻子離世後，長者於2014年同長期照顧他的保姆李女士（化名）登記再婚。

然而結婚之後，李女士便開始敷衍照顧、態度變差，還經常對長者冷言冷語。張先生更指其「後來一日三餐也不怎麼管了」，甚至還私下拿走了長者放在家中應急的幾萬元個人存款。

2026年7月27日 ，北京中軸線上的永定門城樓。（新華社）

長者名下房產價值千萬，因為沒有兒女，按照法律規定再婚配偶是第一繼承人。然而長者提出離婚，對方卻不同意，一提離婚就好幾天不回家。律師表示，訴訟離婚需要走的流程很長，長者經不起折騰。

後來，張先生的叔叔通過中華遺囑庫訂立了遺囑，明確把長者名下的房產、存款，全部遺贈給張先生，避開了再婚配偶的繼承風險。另外，長者指定張先生作為他的專屬監護人，以後所有的日常起居、生活照料、就醫陪護、重大決策，全部由張先生全權負責。