有片｜機械人舉重「選手」扛槓鈴失控衝向裁判桌　倒地被擔架抬離

8月22日，第二屆世界人形機械人運動會在北京開幕。在一場舉重比賽中，有一名天卓隊機械人選手舉起槓鈴後失去平衡，衝向裁判桌後倒地。



舉重項目中，有機械人失控衝向裁判桌。（影片截圖）

舉重項目中，有機械人失控衝向裁判桌。（影片截圖）

這台機械人在挑戰舉起16公斤的槓鈴。（網絡圖片）

據網民發佈的影片顯示，這台機械人嘗試舉起16公斤重的槓鈴。起初過程還比較順利，當機械人將槓鈴舉到胸前時，突然開始「發抖」，進一步要舉過頭頂時，開始失去平衡，機械臂胡亂揮舞，明顯出現系統故障，衝向裁判席後摔倒在地，被工作人員用擔架抬出賽場。

據《北京日報》報道介紹，舉重是第二屆世界人形機械人運動會新增設的賽項，主要考驗機械人自身的穩定性和平衡性，以及關節協同負載能力。本次賽事相對於人類舉重做了簡化，不區分抓舉和挺舉，只需要這些機械人從準備現場走到舉重台，舉起槓鈴過頭頂，靜止保持2秒鐘，就可以完成這項賽事的比拼。

舉重是第二屆世界人形機械人運動會新增設的賽項，主要考驗機械人自身的穩定性和平衡性，以及關節協同負載能力。（央視）

舉重是第二屆世界人形機械人運動會新增設的賽項，主要考驗機械人自身的穩定性和平衡性，以及關節協同負載能力。（央視）

根據舉重賽項要求，槓鈴必須由機械人雙手直接抓握，舉升軌跡要垂直，機械人舉槓鈴過頭頂後要靜止穩定2秒才算有效，全程僅允許機械人雙足接觸舉重台，如果軀幹、手臂、膝蓋觸台則直接判失敗。此外，參賽機械人必須具備完整人形結構，還要擁有不少於3指的靈巧手。為了增加抓力，部份機械人的手上都纏上了膠帶。

為了增加抓力， 部份機械人的手上都纏上了膠帶。（央視）

據悉，在本次比賽中，北京人形-華科聯隊以16公斤奪冠，天卓隊和天工隊分獲亞軍和季軍。