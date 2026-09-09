愛犬托運後死亡　大韓航空稱飛行無異常　飼主索監控冀還原真相

有網民發文控訴，9月初乘坐大韓航空KE868航班由廣州飛往仁川，並將飼養了5年的金毛Bubble交由大韓航空托運，惟航班落地後愛犬失聯2小時，「再見到她（牠）的時候已經是冰冷的遺體」。

9月7日，大韓航空發表聲明稱，同機其他寵物均安全抵達，飛行環境無異常，當日航班落地後，工作人員打開艙門時發現金毛犬在航空箱內已無生命跡象。



金毛Bubble 經大韓航空托運後離世。 （小紅書@豬雯呀）

金毛Bubble。（小紅書@豬雯呀）

9月4日，女飼主在社交平台上發文稱，其乘坐大韓航空的航班，並將陪伴自己5年的寵物犬Bubble交給大韓航空托運，惟航班落地後，她與Bubble失聯近2小時，再見到時已是遺體，「這2個小時牠在哪裏？誰接觸過牠？什麼時候出現異常、確認死亡？有沒有生命體徵？我什麼都不知道」。

女飼主表示，大韓航空未能向她提供監控紀錄，運輸、卸機、交接記錄，工作人員的情況記錄，也沒有醫療記錄及死亡證明，「我想找一個真正負責這起死亡事件的人，對方連聯繫方式都不給，以『隱私』、內部資料等理由拒絕提供，最後只讓我自己去官網投訴」。

飼主稱，愛犬Bubble快滿6歲。 （小紅書@豬雯呀）

9月7日，大韓航空發表聲明稱，對於此次航班中寵物犬不幸離世一事，大韓航空深表遺憾。從廣州出發的KE868航班抵達仁川國際機場並打開艙門後，工作人員發現該寵物犬在航空箱內已無生命跡象。事發當日，航空公司已將當時掌握的相關情況向飼主說明。

大韓航空表示，當日同一航班亦有托運其他寵物。根據目前掌握的初步情況，航班飛行期間活體動物運輸相關環境未發現異常，其他搭載寵物均安全抵達，目前未發現健康異常情況。大韓航空將積極與相關乘客保持溝通，並在進一步確認相關情況後及時同步進展。

9月7日，大韓航空發表聲明。

金毛Bubble。（小紅書@豬雯呀）

針對大韓航空發表的聲明，女飼主同日在社交平台發文回應稱，她至今未收到任何正式調查報告或能夠解釋事發經過的實質性證據，她不接受在沒有證據的情況下，將死亡原因歸於愛犬自身，並重申從始至終只要一個訴求，「請提供寵物整個運輸過程的完整、實質性證據，讓事實告訴我們究竟發生了什麼」。