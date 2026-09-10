傳寧德時代車間不讓如廁　員工情緒失控裸奔　公司怒斥造謠｜有片

9月9日，有網民發布影片稱，寧德時代宜賓基地班長禁止員工上廁所，導致員工出現過激行為。影片中，一名男子全身赤裸在車間內行走，多名穿生產制服的工作人員始終與其保持距離並試圖躲避。事發當日下午，寧德時代迅速否認，並表示已經報警處理。目前，該事件發生的地點及原因尚未有結論。



傳車間禁上廁所 員工裸奔「拿屎丟人」

綜合內媒《信網》、《大象新聞》等報道，網民發布影片並配文，「寧德時代宜賓基地班長禁止普工上廁所，導致拉褲兜里了，然後心態爆炸，在車間裸奔拿粑粑丟人，班長在後面追。」影片顯示，在一處疑似工廠車間的地方，一名全身赤裸的男子高聲叫喊着走過，手裏拿着東西舉過頭頂。前方多名身穿藍色制服的工作人員始終與其保持距離並試圖躲避，畫面里未出現明顯的品牌logo。

網民指寧德時代車間不讓員工上廁所，寧德時代回應否認此事，稱此為造謠，已報警。（X）

影片中，一名男子全身赤裸在車間內行走，多名穿生產制服的工作人員始終與其保持距離並試圖躲避。（影片截圖）

影片中，一名男子全身赤裸在車間內行走，多名穿生產制服的工作人員始終與其保持距離並試圖躲避。（影片截圖）

事發當日下午，該基地運營主體四川時代新能源科技有限公司負責人回應稱，網傳過激事件並非發生在宜賓基地，與公司無任何關聯，系惡意造謠，公司已報警。該名負責人還表示，寧德時代各個基地甚至會給公司員工安排吸煙空間，不會不允許上廁所，而且「因為不讓上廁所，所以脫光了出去走，這事也挺詭異的。」

事件引起網民熱議，多數網民同情影片中的男子，「每個勞動者都應該得到尊重和善待」「管這是一個什麼企業，都應該把尊重勞動者放到重要位置」「2026年的工人待遇怎麼搞得和1926年一樣」「牛馬太慘了」。

另有網民爆料起因為員工離職糾紛

另有網民爆料，影片事發地為浙江省嘉興市嘉善縣瑞浦蘭鈞（蘭鈞新能源）嘉善三期製造基地，事件為今年8月底該廠區一起普通員工離職糾紛。目前，該公司未作出回應。

另有網民爆料，影片事發地為浙江省嘉興市嘉善縣瑞浦蘭鈞（蘭鈞新能源）嘉善三期製造基地，事件為今年8月底該廠區一起普通員工離職糾紛。（微博）

內地媒體評論稱，儘管謠言被澄清，但影片中的事件仍然值得關注，事情不能到「不是寧德」就結束了。赤裸行走的人在哪個工廠？一個勞動者在生產車間裏做出極端行為，無論發生在哪家企業，本身就值得追問。不能因為「造謠的對象是寧德時代」，就連影片裏的人和事一起被忽略了。查清勞動者的真實處境，和查清造謠者一樣重要。

寧德時代新能源科技股份有限公司是全球領先的零碳新能源科技公司。（寧德時代官網）

公開資料顯示，寧德時代新能源科技股份有限公司是全球領先的零碳新能源科技公司，致力於為全球新能源應用提供一流解決方案和服務，以全域增量戰略構建零碳能源生態，推動能源轉型與可持續發展。