上海混凝土車輾過祖孫　嫲嫲慘死7歲童截肢　車主：不超載沒飯吃

2025年11月，上海一名婦人騎電動單車接兩名孫女放學，途經閔行區一處路口時，遭一輛混凝土混凝土車撞倒並輾軋。老婦當場慘死，年僅7歲的大孫女嚴重受傷，送醫後雙腿高位截肢，小孫女則受輕傷。據了解，涉事混凝土車當時屬於超載行駛，超載率高達81%，而涉事混凝土車的車主則稱「不超載沒飯吃」。



事後，涉事車輛被爆出案發前近一個月內長期超載，肇事司機被判有期徒刑2年9個月，且涉事物流公司在被起訴後將註冊資本由2000萬元（人民幣，下同）減至50萬元。老婦兒子質疑企業長期縱容違規，向公安機關報案希望能以重大責任事故罪，追究企業相關負責人的責任。



上海一名婦人騎電動單車接兩名孫女放學時，遭一輛混凝土混凝土車撞倒並輾軋。（大河報）

年僅7歲的女童嚴重受傷，送醫後雙腿高位截肢。（大河報）

嫲嫲當場死亡 大孫女截肢

據內媒《大河報》報道，於2025年11月3日下午4時許，55歲彭女士騎着電動單車，接載7歲的大孫女張圓（化名）和小孫女放學，當行駛至閔行區銀秋路與華寧路交叉口時，一輛重型混凝土混凝土車同向行駛並右轉，瞬間將電動單車撞倒，隨即輾過祖孫三人。

彭女士因傷勢過重當場死亡，大孫女出現失血性休克、骨盆骨折及下肢撕脫傷，在重症監護室搶救20多天才脫離危險，惟最終雙腿需進行高位截肢；小孫女則受輕傷。

上海市公安局閔行分局交警支隊出具的《道路交通事故認定書》指出，涉事混凝土車當時屬於超載行駛，超載率高達81%，37歲的司機張某傑在綠燈右轉時，未有按規定讓被放行的直行車輛先行，嚴重違反交通法規。

加上事發地點雖位於外環，但鄰近多個住宅區及學校，屬於人口密集區，肇事車輛沒有執行「大車右轉必停」安全指引。交警認定司機張某傑承擔事故全部責任，彭女士及兩名孫女無責任。2026年8月，張某傑因犯交通肇事罪，被法院判處有期徒刑2年9個月。

彭女士因傷勢過重當場死亡。（大河報）

事發前涉事車輛長期超載 車主稱「不超載沒飯吃」

女童父親張銘（化名）表示，警方調查顯示，涉事混凝土車的車主為賀飛（化名），他聘請了肇事司機張某傑開車，當時司機僅上崗三四天。賀飛將車輛掛靠在上海某文物流有限公司，事發時為上海某廈混凝土製品有限公司運輸水泥。

調查紀錄顯示，該輛事故車在案發前近一個月內，曾多次存在超限裝載紀錄。

面對車輛超載這個問題，車主賀飛直言：「哪個大貨車不超載，不超載飯都沒得吃？我們是按方量算錢的，拉得少了油錢都不夠。」他還說已掏空積蓄賠付給受害者，上海某文物流有限公司負責人則稱，僅收掛靠費，實際營運由上海某廈混凝土製品有限公司負責，並指公司已瀕臨破產。

今年1月29日，上海某文物流有限公司將公司的註冊資本由2000萬元減至50萬元。（大河報）

7歲女童重返校園 復康之路漫長

今年1月29日，上海某文物流有限公司將公司的註冊資本由2000萬元減至50萬元。同年7月，崇明區市場監督管理局發佈公示，指該公司在已知涉及嚴重交通事故及面臨巨額債務訴訟的情況下，未依法通知債權人即擅自減資，屬於違規行為。又指，該公司並於同年4月完成整改，將註冊資本還原為2000萬元。

張銘已向公安機關提交《刑事報案書》，向肇事司機、車主、某文物流、某廈混凝土公司等涉事方提起民事訴訟。

涉事混凝土車當時屬於超載行駛，超載率高達81%。（大河報）

事發至今已近一年，7歲的張圓歷經多次大手術，在今年9月初重返校園。然而，失去雙腿的她需學習獨立使用輪椅，或用兩個板凳當作「交通工具」來練習行走。未來張圓受傷處是否需要再次手術，何時能佩戴適合的假肢仍是很大的問題。

張銘坦言，事發路口在今年6月已設立了大型車輛限時禁行標示，他感慨：「如果這些管理措施能早一點落地，我的母親就不會走，女兒也不會失去雙腿。」