長沙男考公四連敗花2.2萬遊六國　阿媽留言「扛你看世界」引熱議

長沙一名男生兩年內四度參加公務員考試均告失敗，決定花約2.2萬元（人民幣，下同）前往6個國家、17座城市旅行。比起旅程本身，更受網民關注的是他母親在朋友圈的發文：「老娘扛你看世界，你圓了老娘有錢就去周遊世界的夢。」不少網民對此投以羨慕眼光。



向一丁表示，第一年考公時沒有任何經驗，到了今年的考試成績還是差了一點點，於是想着出去散散心。（瀟湘晨報）

長沙一名男生兩年內四度參加公務員考試均告失敗，決定花約2.2萬元，前往6個國家、17座城市旅行。（抖音截圖）

考公兩年四戰皆北 感嘆「像沒有春夏秋冬」

向一丁表示，第一年考公時沒有任何經驗，到了今年的考試成績還是差了一點點，於是想着出去散散心。

談及備考時的心情，向一丁感嘆：「感覺自己最好的這幾年像沒有春夏秋冬一樣，所有的孤注一擲放在了考公上。」第四次考公失敗後，向一丁決定開始旅行。

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他從祖國的新疆開始，從伊犁坐大巴到達哈薩克斯坦首都，再坐飛機飛到它最西邊的城市阿克套，隨後去往了格魯吉亞、土耳其、埃及，最後一站抵達阿聯酋。一路算下來，花費大概在2.2萬元左右。

母親朋友圈寄語引網民羨慕

向一丁透露，自己到達埃及的時候，媽媽還發了朋友圈，她說「老娘扛你看世界，你圓了老娘有錢就去週遊世界的夢。」

向一丁表示：「我當時覺得五味雜陳，就感覺好像你現在的光鮮亮麗都是有人在替你負重前行。」

向一丁透露，自己到達埃及的時候，媽媽還發了朋友圈，她說「老娘扛你看世界，你圓了老娘有錢就去週遊世界的夢。」（瀟湘晨報）

有網民留言稱：「這位媽媽太可愛了，心態真好，羨慕這樣的母子關係。」也有人感嘆：「父母永遠是孩子的後盾，考公失敗又怎樣，媽媽扛你看世界。」