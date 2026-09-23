聽媽媽的話出事　15歲女掟退貨落樓墮亡　快遞公司二審判賠29萬

寧夏一名婦人在退貨時，指使15歲女兒將包裹從5樓拋下給快遞員，未料她站在榻榻米上不慎失足墮樓身亡。事後，家屬向快遞公司索償逾74萬元（人民幣，下同）。

9月20日，寧夏固原市中級人民法院二審認定，快遞員未履行上門職責且配合危險取件，快遞公司須承擔30%的用人單位侵權責任，需賠償29.6萬餘元。



寧夏15歲女孩5樓扔快遞墜亡。（互聯網圖片/示意圖，與事件無關）

據《紅星新聞》報道，張姓婦人網購一條牛仔褲，因試穿不合適，便辦理退貨手續，選擇快遞員上門取件服務。快遞公司指派劉姓快遞員前往取件，快遞員抵達小區時打電話通知張婦，她提出在家中直接將扔下，快遞員未有拒絕。

之後，張婦讓15歲女兒將快遞從5樓拋下，未料當時女兒站在榻榻米上不慎失足墮樓，最終搶救無效死亡。

2025年12月2日，張婦和丈夫與快遞公司簽署協議並獲賠20萬元，惟事後二人將快遞公司告上法庭，要求賠償死亡賠償金共74.4萬餘元。

法院二審判決快遞公司須承擔30%的責任，賠償死者家屬29.6萬餘元。（互聯網圖片）

一審法院審理認為，快遞員未嚴格執行上門取件義務，面對張婦提出從5樓拋下快遞時未明確拒絕，反而配合，未盡安全注意責任；同時，快遞公司管理培訓不力，須承擔用人單位侵權責任。但張婦作為監護人，指示未成年女兒執行高危動作，屬事故主因，須承擔主要責任；15歲的死者實施該危險行為，本身亦存在一定過錯。

法院一審判處快遞公司承擔30%的賠償責任，賠償21.1萬餘元。家屬不服，以應當賠償32萬餘元等為由提出上訴。

二審法院審理後認為，一審判決部分事實認定錯誤，處理結果錯誤，改判快遞公司應賠償總額為29.6萬餘元，扣除已支付的20萬元，須再向張女支付9.6萬餘元。