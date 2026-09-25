香港華服嘉年華紅磡新海濱登場　火箭殘骸實物、中秋花燈免費睇

9月25日晚，第二屆香港華服嘉年華在紅磡新海濱啓幕。本次活動由紫荊文化集團與香港文化藝術界國慶籌委會聯合舉辦，將持續至10月3日，每日下午2時30分至晚上10時對公眾免費開放（10月1日因場地活動安排不對外開放）。香港特區行政長官李家超為活動題詞「雲裳絢彩 華夏騰輝」。



活動現場。（主辦方供圖）

活動現場。（主辦方供圖）

活動現場。（主辦方供圖）

據介紹，活動圍繞「天宮奇遇記」主題，將非遺彩燈與航天大國重器結合展示，創新呈現中華優秀傳統文化與國家科技發展成果，為香港市民及海內外遊客獻上一場古今交融、科技與文化共生的視聽盛宴。

活動現場。（主辦方供圖）

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巨型主題花燈「天宮相會」，燈體高12米，以卡通航天員與嫦娥仙子相逢為創意核心，採用國家級非遺自貢花燈技藝製作，融合華服紋樣與中秋意象，將傳統團圓文化與載人航天精神結合，上演中國式浪漫。在航天展示區域，集中陳列了「快舟一號甲」火箭發動機殘骸實物、神舟飛船返回艙模型、艙外航天服模型等展品，並配以趣味航天互動，向參觀者普及航天知識。

活動現場。（主辦方供圖）

活動現場。（主辦方供圖）

活動現場。（主辦方供圖）

活動現場。（主辦方供圖）

亮燈儀式上，主辦方向香港相關機構及學校代表捐贈「太空種子」。潮汕非遺英歌舞舞蹈團與人形機械人聯袂演繹《嶺南英歌・香江逐夢》，展現嶺南文化魅力與創新活力。香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學學生帶來粵語詩詞吟誦《水調歌頭》，傳遞中華詩詞之美。儀式上，兩千架無人機騰空而起，在維港上空繪就光影畫卷，將全場氛圍推向高潮。

活動現場。（主辦方供圖）

活動現場。（主辦方供圖）

活動現場。（主辦方供圖）

活動現場。（主辦方供圖）

據悉，本次活動更致力於打造互動性、沉浸式、可帶走的文化新體驗。非遺雜技《奔月奇緣》、華服不倒翁沉浸式互動《翩然邀月》等節目每日上演，還設置「天宮奇遇記」集章通關互動，參與趣味挑戰即可兌換太空種子等限定紀念品。