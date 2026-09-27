「張雪機車」兌現承諾　老闆中秋節包機帶200員工赴意大利觀賽

綜合內媒報道，中國電單車品牌「張雪」創始人於今年中秋期間兌現此前公開承諾，帶領研發人員與供應商近200人的團隊奔赴意大利，現場觀戰WSBK世界超級電單車錦標賽意大利分站賽事。



張雪包機帶員工前往意大利。（影片截圖）

張雪包機帶員工前往意大利。（影片截圖）

據報道，張雪曾在節目中許下承諾稱要包下飛機，帶上研發人員與供應商一同前往賽事現場觀賽。當時不少人都認為這只是老闆畫下的「大餅」，沒想到這份承諾竟正式兌現。

張雪9月25日發佈的影片顯示，他帶領了近200人的團隊前往意大利，現場觀戰WSBK世界超級電單車錦標賽意大利分站賽事。其中170人搭乘包機一同出發，剩餘30人自行前往意大利集結，張雪的兒子張擎天也一同隨行。他們現場觀賽的意大利站是本賽季WSBK第十站，也是賽事關鍵衝刺階段，車手德比斯代表張雪機車參賽。

張雪機車研發負責人表示，團隊日常工作強度大，這次海外觀賽，能讓研發、生產一線員工親眼看見自己參與打造的賽車在國際賽道飛馳，現場感受頂級賽事氛圍，也是對團隊的激勵與福利。

張雪包機帶員工前往意大利。（影片截圖）

張雪包機帶員工前往意大利。（影片截圖）

此前報道

中國電單車品牌「張雪」在今年3月結束的世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站WorldSSP組別中兩次奪冠，創造了中國電單車製造商在WSBK賽事中的歷史性突破，打破了歐美日數十年的壟斷。

中國張雪機車在世界級電單車比賽奪冠。（新華社）

張雪。（每日經濟新聞）

WSBK是世界級電單車賽事，最大特點是參賽車輛基於量產車進行有限改裝，因此被譽為「賽道上的車展」，是電單車製造商展示量產車技術實力的重要舞台之一。

2026年，張雪機車820RR三缸仿賽上市。這台民用量產車，經過賽道化改裝，直接站上了世界超級電單車錦標賽的賽場。這台從核心引擎、關鍵零部件到整車調校，均實現自主國產化的機車，拿下了雙冠王。5月17日下午，張雪機車的冠軍車型820RR首次登陸香港。

張雪曾說：「未來5年，我們會吃掉國際這些所謂大牌50%以上的大排量市場份額。」