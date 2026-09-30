東航餐車輕碰手肘　男乘客迫空姐下跪兼｢讓我踹一腳｣引公憤｜有片

9月28日，有內地網民在社交平台發佈影片，稱其乘坐的東航航班上有空姐在推餐車時，不慎碰到一名男乘客手肘。男乘客傷勢極輕，卻當場情緒失控，逼得空姐下跪道歉，甚至提出「讓我踹一腳」的要求。事件在網上引起極大關注，東方航空客服未回應事件是否屬實，僅表示「高度重視」，目前正在了解情況。



網傳東航空姐跪地道歉，乘客不滿還要「踹一腳」。（互聯網圖片）

該網民還透露，事發於合肥至大連的東航航班上。（中國東方航空）

微碰手肘未破皮 男子大發雷霆：鐵車撞得很嚴重

綜合《新黃河》、《極目新聞》、《齊魯晚報》報道，28日晚，有網民在抖音發佈影片，畫面顯示一名空姐跪在地上，影片內容標註「跪著求你踹一腳也不放過！」，並配文稱「太過分了！這位乘客！林子大了什麼鳥都有。」

這名網民在影片評論區解釋事發經過，稱當時空姐推着飲料餐車前行時，不慎觸碰到一名男性乘客的手肘，既沒有破皮，也不見紅腫。然而，該男子卻當場發難，稱推車是鐵做，把他撞得很嚴重，並大聲指責涉事空姐道歉不及時，致使其心理失衡。

眼見男子情緒激動，機艙乘務長隨即上前安撫並道歉。但男子態度極為惡劣，甚至空姐下跪道歉也拒絕諒解，期間還提出讓空姐跪著讓他踢一腳的要求，直到機上安全員過來調解，男子情緒才稍為平復，最後要求由涉事空姐及乘務長全程陪同他前往醫院做檢查。

該網民還透露，事發於合肥至大連的航班，「當時空姐跪了兩三次，挺久的，我沒有錄到全程視頻」。

有網民目擊現場事發經過。（互聯網圖片）

東航稱「高度重視」 內部人士料空姐將受處分

事件隨即在網上引發熱議，不少網民痛批該男乘客「欺人太甚」、「霸道蠻橫」。發帖網民事後因「電話被打爆」只能選擇刪除當時空姐下跪的影片。

東方航空客服事後回應，稱已對事件「認真記錄並高度重視」，但對於事件具體細節、發生日期以及調查過程，均以「不是很清楚、仍在核實」為由，未能給出明確答覆。

有網民注意到影片中空姐的制服樣式，初步判斷涉事航司為東方航空。據公開航班信息，東航僅有MU6741航班長期執飛合肥至大連的夜間航線，當晚該航班提前22分鐘於晚上10時38分到達大連，而網民發佈影片的時間為28日晚上11時40分許。

據東航內部相關人士消息，涉事空姐為東航安徽公司員工，事發時該乘客處於睡眠狀態，被餐車輕微碰到後驚醒。根據東航相關規定推測，空姐很大可能會被航司處罰。