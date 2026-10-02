女子山東玩高空鋼索遭蜂群圍攻　被螫180針一度休克：以為要死

10月2日內媒《荔枝新聞》報道，山東淄博發生一宗驚險的景區意外。一名楊姓女子與三名同行好友，在淄博「bobo谷露營地」體驗高空「岩壁飛拉達」（Via Ferrata）項目時，突遭大批馬蜂圍攻。



楊女士身處半空無法躲藏，慘被螫傷多達180多處並一度昏厥休克；同行三人分別被刺傷數處至60多處不等，楊女士指控事發時教練在下方的樹蔭下休息，自己在昏厥前不斷大喊救命，但教練始終置之不理，一行人忍痛下山後，教練查看傷口時僅輕描淡寫表示「沒事，抹點藥就行」，更拒絕協助叫救護車。目前雙方仍就賠償問題陷入僵局。



懸空鋼索無處可逃 楊女士「那一秒真的以為要死」

據楊女士回憶，事發時她正身處兩座山峰之間的鋼索上，距離地面有相當高度。期間突聽見同行友人喊叫有馬蜂，隨後耳邊傳來密集嗡嗡聲，「真的有蜂擁而至的感覺」。

蜂群隨即發起猛烈攻擊，楊女士回憶，當時全身多處傳來劇烈刺痛，但因為身繫安全繩索位於半空，她根本無處躲避，只能在鋼索上瘋狂呼救，楊女士稱，「每一秒鐘都比上一秒鐘要更加暈，全身乏力，沒有任何力氣……在休克之前的那一秒，我真的以為自己就是要死了。」

遭圍攻期間，楊女士因強烈毒性反應失去意識數分鐘，直至被遠處的其他遊客大聲喊醒。她咬牙拼命向前移動一段距離後，蜂群聲音才逐漸微弱並散去，現場另一名熱心遊客協助撥打電話協助楊女士上救護車送院。

事後，楊女士對景區的應變與救援態度提出嚴正質疑。她表示，事發時教練並非身處遙遠地方，而是在下方的樹蔭下休息：一行人忍痛下山後，教練查看傷口時僅輕描淡寫表示「沒事，抹點藥就行」，更拒絕協助叫救護車。

景區回應：屬於戶外意外 要求提供證明方可賠償

涉事「bobo谷露營地」工作人員回應稱，救護車是由其他遊客叫來屬實，但強調「我們也想叫，只是一個先後問題」。

對於飛拉達高空路線出現大量馬蜂，工作人員解釋戶外環境難以完全避免：「這個是戶外，不是說我們這個區域沒有馬蜂，就一定沒有。」經園方排查，蜂群源自園區外的一處石縫，現已聯繫專業人員進行清除。

目前，楊女士與景區就賠償協議尚未達成共識。景區工作人員表示雙方仍在協商階段，並指楊女士提出的誤工費、精神損失費、營養費及陪護費等項目「可以賠」，但前提是對方必須拿出相應的官方證明與醫療單據。