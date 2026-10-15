寧波女為女兒備千萬嫁妝房　精裝修遭陌生男拆成毛坯房　原因曝光

據浙江電視台報道，浙江寧波一名沃女士於2020年花一千多萬（人民幣，下同）在「鳳起潮鳴」購入一套精裝單位和兩個車位，計劃給女兒當嫁妝。近日，沃女士被物管處告知，她購買的精裝樓遭陌生男子拆成了毛坯房。



沃女士認為物管處出現了嚴重失誤，她怒斥荒唐：「我感覺簡直是史無前例。」據公安機關錄取的口供，姜男這樣做是為了讓他的女朋友相信這個房子是他的。



千萬新房當嫁妝被陌生人拆成毛坯房。（1818黃金眼）

事主沃女士。（1818黃金眼）

千萬新房當嫁妝被陌生人拆成毛坯房。（1818黃金眼）

千萬新房當嫁妝被陌生人拆成毛坯房。（1818黃金眼）

2020年，浙江寧波一名沃女士花一千多萬元購入一套180多平方米的精裝修單位，計劃給女兒當嫁妝。沃女士表示，2022年精裝交付後，房子一直閒置，每年要繳交12000元人民幣左右的管理費，而他們自己進門都要找物管處人員開門或者給臨時密碼。

然而就在近日，物管處告訴沃女士，她的房子被陌生男子姜男拆成了毛坯房。事發前沃女士曾收到一條訊息，姜男在她的房號下申請成為租客，系統已經審核通過。後來沃女士發現，姜男也曾申請過成為鄰居家的租客。

沃女士怒斥，物管處出現如此重大的事故，「我感覺簡直是史無前例，我覺得太荒唐了，誰能接受？」

姜某曾申請成為租客。（1818黃金眼）

千萬新房當嫁妝被陌生人拆成毛坯房。（1818黃金眼）

千萬新房當嫁妝被陌生人拆成毛坯房。（1818黃金眼）

物管處：疑犯精心編造業主身份到空置房裝修

涉事屋苑物管處施經理回應稱，這是一起有預謀的行騙事件，疑犯精心編造業主身份，到空置房裝修。他們的職員在這起事件中同樣屬於受騙方。

不過施經理也稱，這次接待的職員在裝修管理中的業主身份核驗環節，確實稍顯稚嫩，沒能揭穿騙術。

千萬新房當嫁妝被陌生人拆成毛坯房。（1818黃金眼）

涉事屋苑。（1818黃金眼）

物管處回應。（1818黃金眼）

警方已刑事立案

目前，沃女士和物業管理方已達成和解。警方已刑事立案，對姜某依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

沃女士表示，她完全不認識姜男，據公安機關錄取的口供得知，姜男拆房子的原因應該是為了讓他的女朋友相信這個房子是他的，「可能想把戲演得真一點吧」。

事主沃女士。（1818黃金眼）