錢塘江垂釣遭湧潮瞬間吞沒　男釣客奮力游上岸奇蹟生還｜有片

10月30日，一名男子在錢塘江邊垂釣時被湧潮瞬間吞沒，他在急流中奮力游向淺灘，自行爬上岸脫險。錢塘江救援力量與水文專家警告，此次脫險屬於極低概率事件；該江段湧潮流速快、衝擊力巨大，伴隨密布礁石與高濃度泥沙，一旦落水只有數秒能夠展開救援，呼籲公眾切勿心存僥幸以身涉險。



男釣客被錢塘江湧潮瞬間吞沒捲入江中。（影片截圖）

《錢江晚報》報道，10月30日下午，浙江紹興錢塘江南岸、嘉紹大橋東側，一名男子在江邊盤頭（伸入江中的丁壩壩頭）上垂釣時，被洶湧而來的湧潮瞬間吞沒。他在湍急江水中奮力游向淺灘，奇蹟生還。

有多年錢塘江救援經驗的海豹救援隊侯雪源介紹，盤頭下方礁石密布，一旦墮江會被潮水裹挾翻滾，極易撞擊礁石致傷；江水泥沙含量高，嗆水後會迅速喪失行動能力，過往幾乎沒有成功救援的案例。

海豹救援無人機大隊劉明勇稱，湧潮來襲時江水流速極快，即使無人機可攜帶超輕救生圈，也僅能對擱淺江灘的人展開拋投救助。

救援人員提醒，男事主能夠脫險，得益於其出色的游泳能力以及恰巧被沖到近岸，屬於小概率幸運事件，不具備參考意義。

男釣客被捲入江中後，自行游上岸脫險。（影片截圖）

據介紹，事發地位於嘉紹大橋東岸，近年來因網紅魚鱗潮吸引不少遊客、市民前來打卡，但不少人會私自翻越堤塘，到江灘、盤頭上垂釣、觀潮、抓潮頭魚。

浙江省水利河口研究院潘存鴻介紹，曹娥江上下游、嘉紹大橋附近江段，如今湧潮規模甚至超過北岸海寧傳統觀潮點，是錢塘江風險最高的江段之一。

錢塘江潮水拍打江堤形成巨浪。（新華社）

錢塘江南岸嘉紹大橋一帶多為斜坡堤塘，退潮後大片灘塗裸露，容易讓人產生「江岸安全」錯覺。受丁壩、深淺交錯江道影響，此處水流條件複雜。實測湧潮最大水流流速6.7米/秒，湧潮傳播速度可達8米/秒，已經超過普通人奔跑速度；湧潮衝擊力達每平方米3至7噸，湧潮撞擊壩體還會產生強勁回流，哪怕水性出眾，也很難對抗複雜水流環境。

救援和水文專家警告，錢塘江潮水兇險莫測，切勿翻越防護堤，到江灘、盤頭等危險地帶垂釣、觀潮、捕撈。前往江邊觀潮，務必站在正規安全觀潮區域，提前查詢潮汐時間，潮水臨近立刻撤離。