陝西西裝男砍死3人打傷民警後逃跑　警察公布長相出動無人機搜查

11月4日凌晨，陝西省商洛市商南縣發生一起重大刑事案件，一名身著西裝男子殺死3人2人受傷，死者中有女性，傷者中包含一名民警。案發後，嫌疑人駕車逃逸過程中與警車相撞，車輛拋錨後棄車潛入山林。目前，當地警方組織數百名警民力量展開地毯式搜捕。



通報顯示，嫌疑人為41歲男子孫海軍，短髮，中等身材，逃跑時身穿藍色西裝、牛仔褲、黑皮鞋，隨身攜帶刀具，具有較高危險性。



通報顯示，嫌疑人為41歲男子孫海軍，短髮，中等身材，逃跑時身穿藍色西裝、牛仔褲、黑皮鞋，隨身攜帶刀具，具有較高危險性。

假報警後襲警

綜合內媒和警方通報，4日凌晨4時許，警方接嫌疑人報警稱商南縣一商務會所疑似有人賣淫嫖娼。民警趕赴現場處置時，突遭嫌疑人持刀襲擊受傷。

隨後於清晨5時許，警方接火車站移民安置小區門衛報警，稱發現有人倒臥地上；約10分鐘後，相距約3公里外的另一小區亦有住戶報警稱發現一名女子倒地。經調查，案件共導致3人死亡、2人受傷，案發前嫌疑人的現住址正是火車站移民安置小區。死者所在社區工作人員透露，嫌疑人與被害人之間疑存在矛盾，並非無差別行兇，具體犯案動機仍待進一步釐清。

通報顯示，嫌疑人為41歲男子孫海軍，短髮，中等身材，逃跑時身穿藍色西裝、牛仔褲、黑皮鞋，隨身攜帶刀具，具有較高危險性。

案發後，嫌疑人駕駛車輛倉皇逃竄。逃跑過程中，嫌疑人車輛與圍堵警車發生碰撞，車身嚴重受損，但其仍強行行駛，最終因機械故障在半路拋錨。4日清晨，搜查人員在商隕路李家溝村附近發現了被遺棄的涉案車輛。

據現場搜查人員回憶，4日上午9時20分許，其沿棄車點向前排查時，在李家溝村附近隱約聽到人聲，隨後發現遠處一名身穿深色上衣的男子正沿著山脊線向東走，邊走邊通話，右側腰間有反光，疑似別著金屬刀具。搜查人員出聲喊話詢問，對方並未回應，隨後迅速竄入森林。後續經照片比對，確認該男子正是涉案嫌疑人。

目前，搜捕行動主要集中在商南縣青山鎮附近山林。因事發山體海拔約800米，林內雜木叢生、遍地落葉，加之夜間氣溫僅約6至7攝氏度，搜索難度極大。現場已集結公安民警、鄉鎮幹部及志願者等四五百人，全面出動警犬開展地毯式排查，並利用無人機對山區進行高空偵察，主要交通路口均有專人設卡嚴密把守。