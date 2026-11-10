黃仁勳出軌｜愛女不知黃樂是情婦？ 曾飯局談笑用手機幫兩人影像
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）遭爆外遇，對象是新加坡公司Megaspeed前高層、疑為中國間諜的女子黃樂（Alice Huang），對此，他發表聲明坦承對妻子不忠，向家人與公司致歉。值得注意的是，去年五月黃仁勳訪台時在三六食府用餐，愛女黃敏珊多次與黃樂交談，甚至主動幫父親和對方拍照。
黃敏珊與黃樂閒聊拍照 現場氣氛熱絡
回顧去年黃仁勳訪台時，黃樂曾被目擊相伴而行，兩人互動十分密切。不僅前往黃仁勳愛店「三六食府」共同用餐，雙方還摟腰拍照，拍攝完黃樂靠近黃仁勳臉頰並親吻一下。此外，在用餐結束後，兩人與隨後共同步出餐廳，在黃仁勳轉頭與客戶道別時，黃樂率先坐進車內，黃仁勳隨後也坐進車內，共同離去。
黃仁勳坦承外遇後，現場更多互動被挖出。最引人注目的是，黃敏珊（Madison Huang）與丈夫卡普雷茲（Nico Caprez，當時仍是未婚夫）多次在餐廳與黃樂交談，不時傳出笑聲，現場氣氛十分熱絡。甚至黃仁勳在禮物上簽名後，與黃樂合照時，黃敏珊還向卡普雷茲拿自己的手機，並為父親和黃樂合照。
黃樂身分存疑 英偉達啟動調查
綜合外媒報導，美國政府情報指出，監視追蹤黃樂已有一年多的時間，對方已被中國國安部吸收為間諜。美國政府認為，黃樂被安插在黃仁勳身邊，透過Megaspeed走私英偉達晶片，並試圖影響美國的出口限制。事件爆發後，黃敏珊以「家庭因素」取消訪韓活動；黃仁勳則表示英偉達獨立董事會已啟動相關調查。
【延伸閱讀】黃仁勳出軌時間軸｜2024年已與黃樂關係非凡 特朗普1年前早知情
+8
Nvidia黃仁勳發信承認婚外情！與黃樂用餐後親臉頰、同車畫面曝光美媒爆黃仁勳一年前已聘｢性醜聞王牌公關｣ 創辦人擅處理桃色風波黃仁勳出軌│前央視記者證實與黃樂曾為同事：當年就看出她不簡單黃仁勳出軌｜1.2萬億身家恐對半分 妻若離婚秒登全球第4女富豪！黃仁勳捲女間諜風波 長女黃敏珊因「家庭因素」取消訪韓
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】