黃仁勳出軌｜愛女不知黃樂是情婦？　曾飯局談笑用手機幫兩人影像

英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）遭爆外遇，對象是新加坡公司Megaspeed前高層、疑為中國間諜的女子黃樂（Alice Huang），對此，他發表聲明坦承對妻子不忠，向家人與公司致歉。值得注意的是，去年五月黃仁勳訪台時在三六食府用餐，愛女黃敏珊多次與黃樂交談，甚至主動幫父親和對方拍照。



黃敏珊與黃樂閒聊拍照 現場氣氛熱絡

回顧去年黃仁勳訪台時，黃樂曾被目擊相伴而行，兩人互動十分密切。不僅前往黃仁勳愛店「三六食府」共同用餐，雙方還摟腰拍照，拍攝完黃樂靠近黃仁勳臉頰並親吻一下。此外，在用餐結束後，兩人與隨後共同步出餐廳，在黃仁勳轉頭與客戶道別時，黃樂率先坐進車內，黃仁勳隨後也坐進車內，共同離去。

在用餐前後，黃敏珊與黃樂多次開心閒聊被目擊。（TVBS新聞網授權使用）

黃仁勳坦承外遇後，現場更多互動被挖出。最引人注目的是，黃敏珊（Madison Huang）與丈夫卡普雷茲（Nico Caprez，當時仍是未婚夫）多次在餐廳與黃樂交談，不時傳出笑聲，現場氣氛十分熱絡。甚至黃仁勳在禮物上簽名後，與黃樂合照時，黃敏珊還向卡普雷茲拿自己的手機，並為父親和黃樂合照。

黃敏珊向丈夫卡普雷茲（Nico Caprez，當時仍是未婚夫）拿自己的手機，準備替父親黃仁勳與黃樂合照。（TVBS新聞網授權使用）

黃樂身分存疑 英偉達啟動調查

綜合外媒報導，美國政府情報指出，監視追蹤黃樂已有一年多的時間，對方已被中國國安部吸收為間諜。美國政府認為，黃樂被安插在黃仁勳身邊，透過Megaspeed走私英偉達晶片，並試圖影響美國的出口限制。事件爆發後，黃敏珊以「家庭因素」取消訪韓活動；黃仁勳則表示英偉達獨立董事會已啟動相關調查。

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