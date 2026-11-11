車厘子價格跳水　首批空運抵深圳暴跌42%每斤70元起　等海運更平

秋冬季「明星水果」車厘子搶鮮上市，今年價格罕見「大跳水」衝上微博熱搜。深圳多間超市已將首批空運智利車厘子擺在當眼位置，相比去年剛上市時，價格足足便宜約42%。



批發價低逾四成 超市按級別定價

據《央視財經》，超市店長介紹，首批智利車厘子訂單量已是去年的1.5倍，每天大約訂貨400至500份。目前深圳超市價格：JJ級每斤約70元（人民幣，下同）；JJJ級約120元；JJJJ級約160元。按電商平台約250克（半斤）規格，售價則在29.9元至59.9元不等。有消費者表示，嘗鮮價完全可以接受。

批發市場商戶指出，去年剛上市時，5斤裝一箱車厘子賣到六七百元，今年同級別剛上市僅400多元，跌幅明顯。不少內地網民留言直呼「今年確實便宜」。

海運12月中下旬殺到 價格料更實惠

高效跨境物流和海關綠色通道，正持續縮短南半球鮮果抵達餐桌的時間。業內預計，目前僅屬空運早期階段，若市民不急於嘗鮮，可耐心等待至12月中下旬。屆時隨着海運車厘子陸續大批到貨，市場供給將持續增加，價格有望更加實惠。

專家教路選購 睇果柄色澤最實際

面對大批新貨，選購時可留意幾點：車厘子顏色越深成熟度越高，紫紅色要紅得發紫；果柄新鮮、不枯萎脫落；果型圓潤飽滿、表面光澤亮麗；輕捏結實而富有彈性。

車厘子顏色越深成熟度越高，紫紅色要紅得發紫；果柄新鮮、不枯萎脫落；果型圓潤飽滿、表面光澤亮麗；輕捏結實而富有彈性。（央視財經）

或留意色標（D代表深紅，R代表紅色，L代表偏紅），按需挑選不同等級。（央視財經）

可查看包裝箱貼上的品種、規格及日期，或留意色標（D代表深紅，R代表紅色，L代表偏紅），按需挑選不同等級。（央視財經）

此外，亦可查看包裝箱貼上的品種、規格及日期，或留意色標（D代表深紅，R代表紅色，L代表偏紅），按需挑選不同等級。