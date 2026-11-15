有片｜樓上住戶5小孩每日嘈到深夜　女子忍8年用鑊裝iPad轟天花板

「對付鄰居不需要再維持什麼體面，一個被樓上噪聲影響8年的我……願我們都能打敗噪聲。」



網友「超級甜」在社交平台上披露了自己對抗鄰居噪聲8年才憋出的「絕招」——一口不鏽鋼鍋，裝着一台iPad平板電腦，播放着刺耳的聲音，對付天花板上方的鄰居。

網友「超級甜」在社交平台上披露了自己對抗鄰居噪聲8年才憋出的「絕招」——用鋼鍋裝iPad反擊。（小紅書@超級甜）

「超級甜」 是廣西南寧 「00 後」 女孩周女士的網名。她告訴內媒記者，這個對付樓上鄰居的方法，是整整忍受了8年噪聲才憋出來的大招，「之前我還是太體面了，和鄰居在電梯裏抬頭不見低頭見的」。

網友用一口不鏽鋼鍋，裝着一台iPad平板，播放着刺耳的聲音，對付天花板上方的鄰居。（小紅書@超級甜）

周女士在這個單位住了8年，剛入住的時候樓上就有噪音。

後來樓上動靜越來越大，周女士和家人向樓上鄰居各種提醒，包括寫紙條，物業公司也多次上去提醒過，都沒有用。

周女士後來才知道，樓上住戶是一對兄弟，在同一個樓層居住，晚上常聚集在一戶，就是她家樓上。

這些年來，兄弟倆接連生了5個小孩，最小的兩歲，最大的9歲。

5個小孩晚上全集中在我家樓頂上鬧騰，我們家正好屬於中間樓層，四面八方都會有噪聲。 網友「超級甜」

多年來，樓上孩子光腳跑步，「咚咚咚」就像在頭頂上敲鼓。「咚咚咚」完了，又開始玩滑板車、拍籃球、跳繩。「各種聲音從小孩5點多放學回來，一直持續吵到晚上11點以後，樓上的人睡覺了，樓下才徹底安靜下來」。

沒多久，奶奶的心臟就不好了，被樓上「咚咚咚」驚擾得挺難受，只好和老爺回老家休養去了。

前期，周女士和物業公司與樓上鄰居做過長期的溝通，但各種溝通沒有效果。周女士說，2023年有次她跟老公上樓去，想好好溝通一下，屋裏有個男子衝出來說要揍人，還說髒話。

周女士說：

我也沒有必要繼續忍讓，就開始想辦法對抗。我用晾衣杆捅一捅天花板，他沒有改進。我又換了橡膠錘，捶天花板。

樓上鄰居還是我行我素，周女士徹底沒辦法了！只好上網求助。

同受鄰居噪聲驚擾的網友分享了這個辦法：把平板iPad音量拉到最高，播放一些生活噪聲，然後放到天花板上。

還真的挺有效果的，樓上氣得咚咚直跺腳。昨天前天我回家後，發現樓上的動靜被儘量控制了一下，但還是會有噪聲。 網友「超級甜」

周女士說，這個事兒，小區物業公司一直都知道的。樓上一鬧騰，她只能向樓宇管家求助，「現在有保安晚上會巡邏，會敲門進行提醒」。

「幸虧這個樓板的建造質量還可以。不然的話，我們是無法抵擋樓上的鬧騰，會崩潰的。」

周女士的遭遇，在社交平台上引發共鳴和熱議，稱看了很解氣。不過，也有網友對周女士這種「以暴制暴」的手段並不贊同。

延伸閱讀：自家別墅地下室傳出惡臭及奇怪叫聲 竟是鄰居擅闖偷養數十隻雞鴨

+ 10

相關法規

有法律人士指出，對於多次擾民、拒不整改、嚴重影響他人正常生活的噪聲行為，相關主管部門可依法予以勸導、告誡乃至行政處罰。因噪聲擾民造成他人身心損害、財產損失的，行為人或將承擔相應民事賠償責任。

但部分人在噪聲糾紛中選擇用「震樓器」反擊，這種「以噪制噪」的極端做法，不僅解決不了根本問題，反而會讓鄰里矛盾徹底激化。

中國2025年新修訂的治安管理處罰法，已經於2026年1月1日起施行，其中第八十八條規定——

違反社會生活噪聲污染防治規定，經基層群眾性自治組織、業主委員會、物業服務人或有關部門勸阻、調解和處理後仍繼續干擾他人正常生活的，處五日以下拘留或一千元以下罰款；情節嚴重的，處五日以上十日以下拘留，可並處一千元以下罰款。



你遇到過鄰里噪聲問題嗎？有沒有好的建議？