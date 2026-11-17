近日，深圳南山一家湯粉店，因為網民一條隨手拍下的影片意外爆火，同時衝上微博和抖音同城熱搜榜，引來超300萬人關注。影片走紅後，大批深圳打工人、學生紛紛趕去支持。



據悉，覃大叔一碗紅燒牛肉粉只要13元（人民幣，下同），分量很足，其他粉麵價格基本不超過20元。（抖音）

影片走紅後，大批深圳打工人、學生紛紛趕去支持。（網絡圖片）

據微信公眾號「深圳城事攻略」介紹，11月12日，一位在湯粉店附近上班的網民，在社交平台發布了一條記錄湯粉店的影片。影片裏的這家店，位置相當偏僻，平時很少有路過的客人，甚至在大眾點評都難找到名字。據網民介紹，老闆覃大叔已經在這裏經營了一段時間，最開始賣牛肉粉，後來又開過水果店、賣過醬板鴨，如今重新做起湯粉店。覃大叔夫妻倆換過好幾種的營生，只為尋找一條能安穩做下去的路。

近日，深圳南山一家湯粉店，因為網民一條隨手拍下的影片意外爆火，同時衝上微博和抖音同城熱搜榜。（微博）

網民稱，她默默觀察了這家小店好幾個月，在她眼裏，覃大叔是個特別老實本分的人，平時有客人上門，他就認真招待，生意不好時，他也沒有抱怨。網民還觀察到，覃大叔平時遇到流浪小動物會主動投喂。

據網民介紹，老闆覃大叔已經在這裏經營了一段時間，最開始賣牛肉粉，後來又開過水果店、賣過醬板鴨，如今重新做起湯粉店。（抖音）

覃大叔經營的湯粉店。（網絡圖片）

網民發布影片的初衷，是想讓附近更多人知道這裏有一家湯粉店。影片發布後，迅速引起不少網民關注，許多人產生共鳴。有人說，「看著大叔一家人認真經營小店的樣子，想起了自己的父母。」也有人感慨，「現在做小生意真的不容易，在深圳這樣的大城市，房租、人工、食材樣樣都要錢。」

影片走紅後，大批深圳打工人、學生紛紛趕去支持。（抖音）

影片走紅後，不少人專程趕到店裏消費，附近學校的不少學生也加入了這場暖心的小店打卡。據悉，覃大叔一碗紅燒牛肉粉只要13元（人民幣，下同），份量很足，其他粉麵價格基本不超過20元。面對突然到來的客流，覃大叔也在自己的微信視頻號上分享了近期的經營日常，特意感謝了網民的推薦，也感謝那些專程遠道而來的人。