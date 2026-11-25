近日，2004年湖北省文科狀元石松自述「底薪一度低至2000元，相親四次失敗」的影片在網絡上引發熱議。他在影片坦承自己人到中年卻事業愛情兩失意，先後花費40萬元（人民幣，下同）讀北京大學本科及香港中文大學碩士，如今卻在武漢拿著七八千元工資，扣除4000多元房貸及日常開銷後，每月僅剩300多元。他今年40歲，四次相親均失敗，面對心儀相親對象只能無奈放棄。



湖北省文科狀元石松自述「底薪一度低至2000元，相親四次失敗」的影片在網絡上引發熱議。（微博截圖）

石松本科是北京大學。（互聯網圖片）

據《荊楚網》報道，石松2004年考入北京大學，就讀於社會學系專業，之後前往香港中文大學修讀碩士，曾在非政府組織致力於公益和社會服務。

石松在影片中細數求學與職場歷程。他透露，自己曾奪得湖北省文科狀元，當年共花費10萬元讀北大本科、30萬元赴香港中文大學修讀碩士，2012年曾在農村從事公益工作，每月領取1000多元補貼。之後他在北京從事人力資源工作5年，月薪由1萬元升至1.8萬元，惟公司疫情期間裁員，他只能離職。他曾轉投大型房企萬科，年薪近30萬元，但僅入職三個月發現難適應高壓節奏與企業氛圍而辭職。

石松曾奪得湖北省文科狀元。（互聯網圖片）

石松曾是湖北省文科狀元。（互聯網圖片）

石松在農村做公益。（互聯網圖片）

談及離開北京的原因，石松坦言當地房價太高，六環外的房子要400萬，根本無力負擔；加上疫情期間三位姨父接連離世，他看透人生無常後，決定回到武漢陪伴父母。

石松曾在北京從事人力資源工作，薪資最高1.8萬元。（互聯網圖片）

回到武漢後，石松加入一間教育公司，底薪一度低至2000元，偶爾外出講課才多賺數百至上千元。轉眼6年過去，同公司已有同事年薪達數百萬元，他的月薪卻仍停留在七八千元水平。他表示，目前每月供樓需4000元，手上就剩300多元，既買不起車，手機亦用了多年，也不敢出去吃大餐。

回到武漢後，石松加入一間教育公司。（互聯網圖片）

石松直言連父母都難以置信，堂堂省狀元如今的收入竟比不上送外賣或跑快遞。對比身邊多數年薪五、六十萬甚至過百萬的北大同窗，巨大落差令今年40歲的他非常焦慮。感情路上，他四次相親都失敗，其中一次雙方原本互有好感，但知道女方有自己事務所、收入高出他數倍且有樓有車後，他覺得配不上便主動斷絕聯繫。

石松稱相親四次均失敗。（互聯網圖片）

石松還透露，公司老闆去年安排他營運自媒體帳號，惟先後換了幾批運營仍毫無起色，外界也批評他鏡頭表現力不足，近期雖然有資深營運人員鼓勵他堅持直播分享教育資源，但他嘗試一個月後流量依然平平。最後，他誠心向網民求助應否繼續做直播。

石松的自媒體帳號僅有一千多名粉絲。（互聯網圖片）

網民兩極熱議 有人批｢高分低能｣ 亦有人疑炒作

事件在網上引發兩極反應。不少網民指石松是典型的「高分低能」，認為他手握省狀元、北大及中大碩士的優秀履歷，若當年堅定投考體制內或憑藉名氣深耕教培市場，理應收入豐厚，但他職場方向搖擺，抗壓能力亦不足，導致一手好牌打得稀爛。

石松稱，他的月薪卻仍停留在七八千元水平。（互聯網圖片）

還有網民認為社會看重實際工作與適應能力，文憑僅屬敲門磚。同時也有部分網民質疑石松在「賣慘起號」博取流量，甚至質疑其高考狀元的身份。