近日，內地女星王玉雯代言真皮草品牌「付智恩FIRELADY FUR」引發爭議，遭到網民抵制。王玉雯因長期在社交平台分享寵物狗日常、經營愛寵形象，今次代言真皮草品牌，引發強烈反差與輿論抨擊。11月25日晚，王玉雯工作室發布聲明表示，此次商務合作推出的產品並非主打皮草品類推廣。品牌方回應稱，品牌所有在售毛皮類產品，採購渠道完整可溯源，堅決抵制非法捕獵、非法毛皮交易行為。聲明還表示，本次爭議是部分有心之人刻意誤導帶偏輿論方向。



話題「網友抵制王玉雯代言皮草」一度登上微博文娛熱搜第一。（微博）

內地女星王玉雯代言真皮草品牌「付智恩FIRELADY FUR」，引發爭議。（微博）

王玉雯長期分享寵物狗、經營愛寵形象。（微博）

據內媒《極目新聞》報道及微博網民評論，有人認為，王玉雯長期在社交平台分享寵物日常、以溫柔愛小動物形象圈粉。她代言皮草品牌，不少人表示很「割裂」，「國內一直在抵制真皮草吧 身為影響力十分大的明星竟然還敢堂而皇之的代言」「作為公眾人物去代言真皮草，不是找罵嗎」「雖然穿不穿皮草是個人選擇，但有影響力的明星代言確實也該抵制」。

王玉雯長期分享寵物狗、經營愛寵形象。（微博）

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據第三方數據顯示，付智恩官方旗艦店近30天直播帶貨月銷額超千萬（人民幣，下同），其店舖已上架多款「王玉雯同款」，商品涉及派克鵝絨外套、美利奴皮毛一體外套等，價格為1790元至2690元不等。

11月25日晚，付智恩FIRELADY FUR發布聲明指出，此次和王玉雯的合作拍攝，出鏡產品為皮衣、派克服、美利奴類羊毛外套。合作初衷是共同演繹冬日穿搭風格，傳遞簡約高級的時裝美學，並非主打皮草品類推廣。

對於品牌原料爭議，聲明指出，付智恩品牌所有在售毛皮類產品，採購渠道完整可溯源，所有資質、檢疫、溯源手續齊全，堅決抵制非法捕獵、非法毛皮交易行為。聲明並指，本次爭議，是被部分有心之人刻意誤導帶偏輿論方向，將本次合作歪曲為「明星代言珍稀皮草、傷害動物」，該說法與事實嚴重不符。

11月25日晚，王玉雯工作室發布聲明。（微博）

當晚，王玉雯工作室官方微博轉發該聲明，同樣指出，王玉雯此次商務合作並非主打皮草品類推廣。「善待生命是王玉雯女士及團隊一貫認同的理念，也是我們篩選商務合作的重要標準。」聲明還表示，對討論中一些理性質疑的聲音，王玉雯女士及團隊高度重視，已第一時間與品牌方溝通，在既有合作框架下，會以更嚴格的標準持續評估各項合作內容。對惡意歪曲事實、詆毀王玉雯女士的不實言論，團隊保留依法追責的權利。

不過，仍有部分網民保持質疑、抵制的態度，「可是就算能溯源也是真的動物皮草啊…」「所以還是真的動物皮毛啊，不是環保皮草」「避重就輕。品牌代言人又不是只站台某些產品。而且發布的照片裏明顯有皮草」。