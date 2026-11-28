男子心血來潮到山洞中探險，結果不幸被困。洞中伸手不見五指，手機還沒有信號。面對如此「絕境」，他急中生智想出了冒險的一招，真得救了。



近日，廣西河池市一群眾深夜撥打110報警稱，自家房子的一名男租客上山遊玩時走失，被困山洞內，急需救援。河池市消防救援支隊指揮中心接110轉警後，立即調派力量趕赴現場協同開展救援。

廣西一男子山洞探險不幸被困 消防人員到場後救援畫面：

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經過搜尋，消防員最終在一處約7米深的山洞內找到被困男子，並將其成功救出。

事後，消防員了解到，這場看似普通的救援背後還藏着驚險的細節。原來，該男子不慎跌入山洞後，本想用手機求救，但是洞底沒信號，於是給房東編輯了一段訊息點擊發送，隨後將手機拋出洞口，試着向外界傳遞訊息。萬幸最終房東成功收到了訊息，幫男子報了警。

消防員提示：

未開發的天然山洞，地形複雜，危險重重。要對其中風險有清楚認知，不輕易進入洞中探險。珍視生命，敬畏自然。



一起來學習洞穴相關安全知識：