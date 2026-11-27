近日一名57歲內地女子在社交平台投訴，指日前入住浙江嘉興一間酒店時，竟因年齡超過40歲而被拒絕入住。涉事酒店職員證實，確實規定「40歲以上不能入住」，並直言這是「老闆規定的」。事件引發網民熱議，有人批評「年齡一刀切」涉及歧視，亦有人認為該酒店是青年旅舍，多為上下格床，設置年齡限制是為了避免意外。



內地女子入住嘉興一酒店因年齡超40歲被拒絕。（新聞晨報）

據內媒《新聞晨報》報道，當事人李女士表示，她於11月19日晚上約7時抵達浙江嘉興，在高德地圖應用程式預訂了荔枝酒店（嘉興月河店）。她到場出示身份證辦理入住手續時，職員知道她57歲後，隨即以「床位房僅限18至40歲客人入住」為由拒絕入住，並聲稱預訂平台已標註年齡限制的信息，之後她與老闆交涉也遭到拒絕。

一名57歲內地女子在社交平台投訴，指因年齡超過40歲被拒絕入住酒店。（新聞晨報）

李女士對此表示，酒店方面僅解釋稱「床鋪太高，擔心發生危險」，她去過全國多個城市，住過很多同款上下格床旅舍，從未遇過此類限制。最終她只能退房轉往其他酒店，平台退款截圖顯示訂單金額為26.31元（人民幣，下同）。

事後，內地記者實測透過高德地圖搜尋該酒店，發現無論在酒店主頁或「提交訂單」頁面，均無任何顯眼的年齡限制提示；消費者必須一路點進三級頁面內的「訂房必讀」詳情頁，才在「入住限制」一欄看到「限18至40歲客人入住」的字樣。

預訂平台標註「限18至40歲客人入住」的字樣。（新聞晨報）

涉事酒店職員進一步透露，確定有年齡限制，「40歲以上不能入住，是酒店老闆規定的」，但不清楚設限的具體原因。內地記者對比後發現，嘉興市內多間青年旅舍各店標準不同，有青旅不設年齡限制；有青旅「限18至55歲」，稱只要客人身體狀況許可即可入住；另有一間青旅也禁止40歲以上人士入住，聲稱是「公安機關規定」。但嘉興市公安局經濟技術開發區分局城南派出所民警回應指，公安部門沒設置酒店入住年齡限制的要求。

事件在網上引發討論，不少網民認為「年齡一刀切」既不合理亦不合規，明顯歧視中年旅客；但亦有網民認為青年旅舍原本就是為年輕人提供便利，大齡旅客攀爬上下格床容易出現風險，酒店也是擔心要承擔賠償責任。