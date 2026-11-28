11月26日，為正視歷史史實、維護二戰受害者人權、促進亞太和平，由中國抗日戰爭歷史史實維護會、兩岸和平發展聯合總會、香港珠海學院聯合主辦的「正視歷史、維護亞太和平國際論壇」開幕式暨優秀論文頒獎典禮，在香港珠海學院陳濟棠演講廳順利舉行。



現場大合照。（主辦方供圖）

中國抗日戰爭歷史史實維護會秘書長管建強主持活動。（主辦方供圖）

中國抗日戰爭歷史史實維護會會長鍾惠明、兩岸和平發展聯合總會台灣研究中心主任凌友詩、香港珠海學院校長張珍等嘉賓出席典禮；聯合國人權理事會特別秩序獨立專家、前希臘外長喬治·卡特魯加洛斯、美國前眾議員邁克·本田、日本社會活動家森正孝發來影片致辭；日本參議員、社民黨黨首福島瑞穗則以信函致辭。

中國抗日戰爭歷史史實維護會會長鍾惠明。（主辦方供圖）

鍾惠明在開幕式上致辭時表示，中國抗日戰爭歷史史實維護會為長期致力抗戰史實保存、戰爭受害者權益保障、追溯海外流失抗戰文物的民間團體。史維會曾先後在2025、2026年兩度組織民間代表團赴東京，直接就戰爭罪責向日本政府提出質詢與抗議；長期聯動日本正義學者與和平團體，對抗篡改教科書、美化侵略戰爭的行徑。鍾惠明強調，相關工作屬於民間倡導與對話，長遠成效有賴國家力量統籌推進，期盼社會各界攜手參與歷史正義的追尋工作。

兩岸和平發展聯合總會台灣研究中心主任凌友詩。（主辦方供圖）

凌友詩致辭指，香港作為當年日軍佔領下的受難地，亦是海內外交流樞紐，在此舉辦本次論壇別具深意。她表示，當前日本高市早苗當局持續推動擴軍修憲，深化對外軍事戰略合作，軍國主義復活動向，已經成為兩岸和平統一、亞太區域和平的重大潛在危機。

凌友詩闡釋銘記抗戰苦難史的三重價值：對加害者而言，反省歷史才能避免重蹈覆轍，塑造民族下一代正直人格；對受害者而言，在苦難中砥礪志氣，實現民族自強自立；對全人類來說，銘記歷史是堅守人道主義，推動文明向前發展。

香港珠海學院校長張珍。（主辦方供圖）

張珍校長致辭表示，珠海學院創辦人陳濟棠將軍在抗戰時期身負軍政要職，更捐出700萬私產支援抗戰，本次論壇舉辦場地即以其命名，寄託銘記歷史之意。

張珍介紹，本次論壇設置4大核心議題：日軍佔領香港時期軍票與細菌戰受害問題、慰安婦制度與日本國家責任、日本歷史修正主義剖析與軍國主義復活風險、戰爭遺留問題徵文獲獎作品交流。她提到，論壇有助凝聚海內外和平力量，深化二戰遺留問題學術研究與公眾傳播，推動歷史正義落地、普及和平教育，對維繫亞太長久穩定具備重要現實意義。

聯合國人權理事會特別秩序獨立專家、前希臘外長喬治·卡特魯加洛斯。（主辦方供圖）

喬治·卡特魯加洛斯影片致辭指，銘記戰爭受害史實不僅是道德與政治責任，亦是1947年海牙相關公約規定的法律義務；反法西斯鬥爭與反殖民鬥爭一脈相承，《聯合國憲章》將民族自決列為重要原則，亞洲、非洲人民更早認清法西斯主義與殖民主義的危害。

美國前眾議員邁克·本田。（主辦方供圖）

美國前眾議員邁克·本田影片致辭回顧2007年在美國國會提出第121號眾議院決議，呼籲日本軍方慰安婦史實獲得承認、倖存者聲音被傾聽。本次論壇同時舉行慰安婦倖存者張文姬照片入藏紀念儀式，邁克·本田表示，這批影像檔案將留存於公共史料之中，託付倖存者後代接續傳承歷史記憶，讓後世永遠記住這段傷痛歷史。

日本社會活動家森正孝。（主辦方供圖）

日本社會活動家森正孝在影片中致辭批評，高市早苗當局一邊大肆推行歷史否定言論，編造「中國威脅論」「台灣有事」等虛假敘事，一邊持續推高軍費、走向軍事大國；歷史否認與軍備擴張並行，令本屆政權被稱為戰後日本最危險的政權。他呼籲全球愛好和平人士攜手聯合，抵制軍國主義回潮，守護亞太和平。

日本參議員、社民黨黨首福島瑞穗信函致辭。（主辦方供圖）

日本參議員、社民黨黨首福島瑞穗則以信函致辭。她強調，無論戰時或和平時期，針對女性的性暴力都絕不能容忍，全球應當合力根除這類暴行；慰安婦相關議題的1993年內閣長官談話是重要歷史教訓，應當納入公共教育，世代傳承歷史警示。

現場大合照。（主辦方供圖）

開幕式同期舉行首屆抗戰歷史主題全球徵文活動頒獎儀式。該徵文賽事由中國抗日戰爭歷史史實維護會於今年6月5日啟動，徵集稿件以內地學生、台灣青年為主。現場為到場獲獎學子頒獎，獎項分為特別優秀獎、一等獎，未到場獲獎者將以線上方式後續聯絡。

得獎學生與頒獎嘉賓合照。（主辦方供圖）

此次「正視歷史、維護亞太和平國際論壇」的成功舉辦，進一步凝聚了海內外和平力量，深化了二戰遺留問題的學術研究與公共傳播，強化了國際社會對戰爭人權議題的關注，對推動歷史正義落地、深化和平教育、維護亞太長久穩定具有重要的現實意義與深遠的時代價值。